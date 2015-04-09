Кабмин хочет запретить введение новых льгот на газ и электроэнергию в следующем году

Соответствующее положение содержится в проекте бюджетной резолюции, подготовленном правительством.

Согласно документу, данная мера поможет обеспечить энергетическую безопасность страны и упредить популистские решения в энергетической сфере.

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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своим постановлением №583 от 3 марта 2015 года повысила большинство тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 апреля. Так, тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 19% и еще в 3,5 раза - до марта 2017 года, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При этом минимальный тариф на газ для населения вырастет в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.