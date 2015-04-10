Рада создала рабочую группу, чтобы разобраться в новых тарифах и субсидиях

Верховная Рада поддержала протокольное поручение главы парламента о создании на базе Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства с привлечением Комитета по вопросам социальной политики рабочей группы по вопросам тарифообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 299, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

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“Мы определили сегодня приоритетной задачей разобраться с тарифной политикой, и нам нужно, чтобы в рамках профильного комитета по вопросам жилищно-коммунальных услуг, который возглавляет Сергей Скуратовский, тоже была рабочая группа. Включить туда работу Комитета социальной политики для того, чтобы определить вопросы компенсаторов. Нам нужно все четко посчитать: как будет работать новая система субсидий, какое количество людей будет защищено, кто будет защищен и какие должны принять решения, в соответствии с этим, украинский парламент и украинское правительство для того, чтобы обеспечить социальную защиту людей, которые не будут способны объективно платить коммунальные услуги”, - сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.