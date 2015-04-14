Оккупационные "власти" понизили зарплату севастопольским учителям

В Севастополе заработная плата учителей за март уменьшилась в среднем на тысячу рублей.

Как пишут "Новости "Крыма", об этом заявила учитель школы № 22 Любовь Смирнова в ходе брифинга в "законодательном собрании" Севастополя.

«Базовый оклад педагога высшей категории школы № 22 в 2015 году так и остался в размере 15 тыс. рублей, а учитель школы № 30, получив «расчетку», обнаружила разницу в сторону уменьшения на 1.200 рублей», — сообщила Смирнова.

Данную информацию подтвердила председатель "Севастопольской городской организации профсоюза работников образования и науки" Татьяна Козлова. «Люди в шоке. Зарплата в марте оказалась меньше на тысячу по сравнению с январем- февралем 2015 года», — сказала она.

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Начальник "управления общего, среднего, дошкольного образования главного управления образования и науки" Елена Богомолова, в свою очередь, заявила, что на сегодняшний день задолженность по стимулирующим выплатам за январь-март погашена. При этом Козлова заметила: «Я разбиралась с Балаклавским районом, у педагогов в платежных документах не указана сумма стимулирующих».

Все педагоги, по ее словам, поставили свои подписи в приказе об изменении условий оплаты труда педагогам школ, детсадов и принятии базовой расчетной единицы работников отрасли.