Бланки на жилищные субсидии получили порядка 80-100% потребителей - Розенко

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Порядка 14,5 млн семей получат бланки заявлений и деклараций непосредственно по домашним адресам, – написал Розенко. – Такое масштабное информирование людей о системе предоставления субсидий в Украине произошло впервые за 20 лет. И по состоянию на вторник области отчитываются о том, что от 80% до 100% потребителей уже получили бланки».

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Розенко отметил, что вместе с бланками заявлений потребители получают инструкцию по их заполнению.

«Но сразу хочу сказать, что не идеализирую ситуацию, знаю о тех «проколах», которые возникали в ходе информирования людей. Где-то что-то не рассказали, где-то не принесли инструкции по заполнению, где-то не указали адреса местных управлений соцзащиты, куда необходимо отправлять заполненные бланки, – отметил министр. – Мы будем делать выводы, вносить коррективы, поправлять местные органы власти. Однако то, что уже сделано, – однозначный позитив и правильное управленческое решение».

Как сообщал УНИАН, правительственное решение о повышении коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня является одним из условий программы реформирования нефтегазового сектора Украины и упразднения ранее существовавшей системы перекрестного субсидирования ключевого монополиста страны НАК «Нафтогаз Украины». Это условие также является основным в программе сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом.

Повышение тарифов сопровождается внедрением новой системы предоставления субсидий населению. В 2015 году их объем составит 24,5 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой. Кроме того, максимально упрощена процедура получения субсидий: по новым, принятым правительством правилам, потребителю достаточно заполнить бланк-заявление на субсидию и декларацию о доходах, а затем отправить эти документы в органы соцобеспечения, которые сами будут рассчитывать и начислять субсидии на основе переданных данных сроком на 12 месяцев. Проверки указанных данных будут осуществляться после начисления субсидий, а подача заведомо неправдивых данных может повлечь за собой штраф в двойном размере начисленной субсидии.

Ранее УНИАН сообщал, что субсидии смогут получить до 12 миллионов украинцев.