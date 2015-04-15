Индия, Китай и Филиппины признаны мировыми лидерами поступлений от трудовых мигрантов

С начала 2015 года рост объема денежных переводов в мировом масштабе резко замедлился по сравнению с 2014 годом, когда общий объем переводов достиг $583 млрд, пишет издание Business Standart со ссылкой на последние исследование Всемирного банка.

Наибольший объем переводов сейчас поступает в Индию - $70 млрд, далее идет Китай - $64 млрд и Филиппины - $28 млрд.

Читайте такжеThe Guardian: Рублевый кризис представляет угрозу для 9 стран, зависящих от денежных переводов«Эти мегапотоки разумнее всего было бы использовать для финансирования развития и инфраструктурных проектов этих стран. Израиль и Индия показали, как можно управлять макрокризисами ликвидности, используя богатство диаспор. Мексиканские мигранты подняли строительный сектор в стране, Таджикистан получает переводы в размере, почти вдвое превышающие его бюджет. Очевидно, что трудовые мигранты стали важными игроками в современной мировой экономике», — отмечает главный экономист и первый вице-президент Всемирного банка Каушик Басу.

По прогнозу ВБ, в целом объем переводов в мире в 2015 году достигнет $586 млрд. Большинство переводов будет отправлено трудовыми мигрантами из США, Саудовской Аравии, Германии, России и ОАЭ в Индию, Китай, на Филиппины, в Мексику и Нигерию.