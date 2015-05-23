Ближайшие полтора года повышение пенсий в Украине не будет - министр

Министр социальной политики Павел Розенко вдребезги разбил надежды пенсионеров на индексацию, выступая с трибуны Верховной Рады, говорится в сюжете ТСН.

Он объяснил это просто - с 2017-го года в Украине планируют ввести накопительная система пенсий, а нынешняя уже давно исчерпала свой потенциал. Поэтому он посоветовал украинцам крепиться.

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Розенко признает - современный уровень жизни пенсионеров - неудовлетворительный и низкий. Впрочем, правительство делает все, чтобы выплачивать эти хоть и мизерные выплаты, но своевременно. Для этого из госбюджета пришлось выделить дополнительно 80 миллиардов гривен.

Также депутаты пообещали, что после реформы спецпенсий не будет, все будут жить одинаково.

"Назначение пенсий должно происходить по единому закону. Спецпенсии должны быть отменены, несмотря на возмущение некоторых чиновников, народных депутатов. Каждый человек должен нести персональную ответственность за то, какая пенсия у него будет в будущем", - сказал Павел Розенко.