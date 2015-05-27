Кабмин изменил требования к конкурсам по приобретению жилья для военных

Кабмин установил, что для Киева и Киевской области стоимость 1 кв. м общей площади жилья предложения-победителя не должна превышать опосредованную стоимость строительства жилья в регионе, увеличенную в два раза.

Соответствующие изменения в порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, внесены постановлением №325 от 22 мая 2015 года, текст которого обнародован на сайте Кабмина.

Согласно документу, победителем конкурса становится тот участник, который подал самое выгодное конкурсное предложение, по которому стоимость приобретения 1 кв. м. жилья является самой низкой среди предложенных и не превышает опосредованную стоимость жилья по регионам Украины, определенную Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, для Киева и Киевской области стоимость 1 кв.м. жилья не должна превышать его опосредованную стоимость строительства жилья в регионе, увеличенную в 2 раза, для Львова и Одессы - в 1,75 раза, а для остальных регионов - в 1,5 раза.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабмин принял решение выделить 1 млрд грн на покупку жилья для участников Антитеррористической операции и военнослужащих. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству разработать комплекс мер по усилению специальной защиты военнослужащих.

Справка УНИАН. Опосредованная стоимость строительства квадратного метра жилья определяется на основании данных облгосадминистраций о стоимости материальных ресурсов, которые используются в регионе при выполнении строительно-монтажных работ, а также размера среднемесячной заработной платы в строительной отрасли.

Показатели опосредованной стоимости носят рекомендательный характер и могут использоваться при планировании объемов государственных инвестиций, определении долевого участия в сооружении жилых домов, объемов финансирования строительства жилья, которое осуществляется за счет государственных капитальных вложений для военнослужащих, молодежи и других отдельных категорий граждан.