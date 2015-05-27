Минрегион не хочет заключать новые договора по льготному жилью из-за отсутствия денег

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, по результатам аудита Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», проведенного Счетной палатой Украины, высказаны замечания о необходимости принятия мер по решению вопроса, касающегося продления или приостановления действия указанной Программы.

В связи с этим Минрегионом был разработан проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 4 июня 2003 № 853» (относительно порядка частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья).

Читайте такжеТурчинов подписал закон о запрете забирать жилье за валютные кредиты

Соответствующим документом внесено предложение больше не заключать новые договоры по программе льготного жилищного кредитования молодежи.

Как сообщал УНИАН, в феврале председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Артур Палатный отметил, что с января 2014 года программа льготного жилищного кредитования молодежи, действовавшая с 1998 года, фактически перестала работать из-за отсутствия финансирования из госбюджета. По его словам, наряду с экономическим кризисом и ситуацией на востоке, невозможность решения жилищного вопроса среди молодежи вынуждает ее покидать страну.