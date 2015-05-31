Кабмин выделил деньги на помощь раненым во время Революции Достоинства

Об этом говорится распоряжении Кабмина №545, опубликованном на портале правительства.

Читайте такжеШокин грозит увольнением областным прокурорам, не расследующим преступления времен Революции достоинства Размер помощи определяется в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2015 года. Прожиточный минимум установлен на уровне 1218 грн. Расходы, согласно распоряжению, будут осуществлены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

«Министерству социальной политики необходимо утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с оказанием помощи, и подать до 15 июня. Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению», - говорится в распоряжении правительства.