Кабмин выделил деньги на помощь раненым во время Революции Достоинства
Кабинет министров выделил 730,8 тыс. грн для оказания одноразовой денежной помощи участникам Революции Достоинства, которые получили тяжкие телесные повреждения.
Об этом говорится распоряжении Кабмина №545, опубликованном на портале правительства.
Читайте такжеШокин грозит увольнением областным прокурорам, не расследующим преступления времен Революции достоинства Размер помощи определяется в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2015 года. Прожиточный минимум установлен на уровне 1218 грн. Расходы, согласно распоряжению, будут осуществлены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
«Министерству социальной политики необходимо утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с оказанием помощи, и подать до 15 июня. Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению», - говорится в распоряжении правительства.