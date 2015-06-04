Государство выделило 3,4 миллиарда помощи переселенцам

«На ежемесячную денежную помощь этим людям для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг государство выделило почти 3,4 млрд грн», - цитирует Мущинина пресс-служба.

Согласно сообщению, в Украине на 3 июня зарегистрировано 1,33 млн переселенцев из Донбасса и Крыма или около 1 млн семей. При этом 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – пенсионеры.

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По информации пресс-службы, за ежемесячной государственной помощью обратились 390,6 тыс. семей переселенцев, из которых 312,2 тыс. такая помощь назначена. Объем выплаченной финансовой помощи ВПЛ из государственного бюджета, согласно сообщению, по последним данным достиг 1,39 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба, из 1,33 млн переселенцев за помощью в трудоустройстве на сегодняшний день обратилось 38,6 тыс. человек, из них 7,8 тыс. было трудоустроено.

С целью системного решения основных проблем переселенцев Минсоцполитики разработало проект Комплексной государственной программы интеграции, социальной адаптации и защиты и реинтеграции внутренне перемещенных лиц на 2015-2016 годы. В настоящее время этот документ находится на стадии утверждения правительством.

Согласно сообщению, среди основных проблем внутренне перемещенных лиц на первый план министерство выдвигает организацию процесса выезда на контролированную украинской стороной территорию, получение медицинской, психологической, правовой помощи, поиск жилья, перевод и назначение пенсий и социальных выплат, продолжение учебы, поиск работы, социальную адаптацию в новых местах жительства.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года по решению правительства в Украине была введена ежемесячная адресная помощь переселенцам, в том числе для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Помощь устанавливалась в размере 884 грн для нетрудоспособных граждан (пенсионеров, инвалидов, детей) и 442 грн для трудоспособных. Общая сумма помощи на семью рассчитывалась как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не могла превышать 2 тыс. 400 грн.

Механизм выплаты ежемесячной адресной помощи предусматривает, что трудоспособный человек не должен стать иждивенцем государства. В частности, помощь для трудоспособных членов семьи уменьшается на 50%, если человек не устроился на работу в течение двух месяцев со дня назначения пособия.