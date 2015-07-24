Президент ветировал закон, который фактически лишал пенсионеров возможности получить субсидию - Розенко

Об этом написал в Twitter министр социальной политики Павел Розенко.

По словам министра, "президент Украины защитил права пенсионеров и инвалидов на получение субсидий и ветировал закон 2676".

Президент Украины защитил права пенсионеров и инвалидов на получение субсидий и ветировал закон 2676. Подробности 16.30 http://t.co/uQWuf84Vi5 — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 24 Июль 2015

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно начисления субсидий пенсионерам и инвалидам, №2676).

Закон обязывает структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по упрощенному порядку назначать и предоставлять жилищные субсидии неработающим пенсионерам и неработающим инвалидам без обращения гражданина, а работающим пенсионерам и работающим инвалидам - с обращением гражданина с представлением справок о доходах.

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Определено, что субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются и предоставляются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения по упрощенной процедуре.

23 июня Розенко написал на своей странице в Facebook, что закон фактически лишает пенсионеров и инвалидов возможности их получить.

Он отметил, что новый закон не определяет порядок обращения граждан в местные органы социальной защиты.

"В первом абзаце написано о том, что субсидии должны предоставляться без обращения гражданина. То есть местный орган власти использует, наверное, экстрасенсорные методы или механизмы черной или белой магии, чтобы определить желание человека получить субсидию", - заявил Розенко.

По его словам, нормы принятого закона предусматривают необходимость предоставления справок о доходах, хотя ранее Кабмин отменил это требование.

"Для неработающих и работающих пенсионеров, работающих и неработающих инвалидов, членов их семей нужно сдать справки о доходах граждан. Правительство только-только отменило сбор любых справок, запретив требовать их у людей, а нардепы решили снова пустить пенсионеров и инвалидов по всем кругам ада, собирая никому не нужные справки. Не законопроект, а вершина абсурда", - подчеркнул министр.

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Впоследствии Розенко сообщил, что ряд депутатов сами признают, что невнимательно изучили законопроект перед голосованием и не знали, за что голосовали.

Удивление министра вызвали приглашения комитетов Верховной Рады к совместной разработке механизмов реализации закона. По его мнению, эту работу нужно было проводить еще до принятия законопроекта в первом чтении.