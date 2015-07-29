Кабмин назначил руководство четырех областей ответственным за низкие показатели оформления субсидий

13:26, 29 июля 2015
Соцполитика
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Кабинет министров Украины на заседании в среду принял протокольное решение о персональной ответственности руководства Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей за низкие показатели назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кабмин нашел ответственных за слишком малое число субсидий / poltavska.info

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Я предлагаю протокольное решение Кабинета министров Украины о персональной ответственности глав Одесской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областей за социальное обеспечение граждан страны и оформление субсидий", - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Вчера премьер проинспектировал процесс оформления субсидий в Луцке во время рабочего визита.

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