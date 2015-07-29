Кабмин назначил руководство четырех областей ответственным за низкие показатели оформления субсидий

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Я предлагаю протокольное решение Кабинета министров Украины о персональной ответственности глав Одесской, Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областей за социальное обеспечение граждан страны и оформление субсидий", - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Вчера премьер проинспектировал процесс оформления субсидий в Луцке во время рабочего визита.