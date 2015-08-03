Минздрав намерен освободить некоторые лекарства от дополнительного импортного сбора
Минздрав намерен освободить от дополнительного импортного сбора лекарственные средства, разрешенные к производству и применению в Украине и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, а также те, которые ввозятся с целью проведения клинических испытаний.
Проект соответствующего постановления Кабинета министров опубликован на сайте Минздрава для публичного обсуждения.
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Как сообщал УНИАН, в феврале правительство Украины ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде импортного сбора по ставкам 10% и 5%.
Сбор не распространяется на критический импорт, энергетические ресурсы, в частности, на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары. Среди таких товаров – медицинские изделия для проведения гемодиализа и лечения онкологических больных, находящиеся в специальном списке Кабинета министров, а также лекарственные средства, поставки которых совершаются по процедуре государственных закупок и освобождены от НДС в соответствии с Налоговым кодексом.