Минздрав намерен освободить некоторые лекарства от дополнительного импортного сбора

Проект соответствующего постановления Кабинета министров опубликован на сайте Минздрава для публичного обсуждения.

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Как сообщал УНИАН, в феврале правительство Украины ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде импортного сбора по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, энергетические ресурсы, в частности, на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары. Среди таких товаров – медицинские изделия для проведения гемодиализа и лечения онкологических больных, находящиеся в специальном списке Кабинета министров, а также лекарственные средства, поставки которых совершаются по процедуре государственных закупок и освобождены от НДС в соответствии с Налоговым кодексом.