Кабмин выделил на зарплаты шахтерам полмиллиарда за счет снижения финансирования отрасли
Кабинет министров Украины направил 500 млн грн на выплату зарплат шахтерам за счет снижения финансирования на эту сумму программы по реструктуризации угольной и торфодобывающей отрасли.
- Об этом говорится в распоряжении правительства №784-р от 5 августа.
Согласно документу, указанные средства были предусмотрены для Министерства энергетики и угольной промышленности на 2015 год в общем фонде госбюджета.
При этом сообщается, что Министерству финансов поручено согласовать перераспределение расходов с бюджетным комитетом парламента и внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 24 июля 2015 года разрешил госпредприятию «Энергорынок» привлечь у «Ощадбанка» кредит в размере 2 млрд грн для осуществления авансовых платежей энергогенерирующим компаниям с последующим направлением этих средств исключительно на закупку угля.
Данное решение Кабмин принял для обеспечения надежной работы объединенной энергетической системы Украины в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Срок погашения кредитной линии - 1 мая 2016 года.