Кабмин выделил на зарплаты шахтерам полмиллиарда за счет снижения финансирования отрасли

Об этом говорится в распоряжении правительства №784-р от 5 августа.

Согласно документу, указанные средства были предусмотрены для Министерства энергетики и угольной промышленности на 2015 год в общем фонде госбюджета.

При этом сообщается, что Министерству финансов поручено согласовать перераспределение расходов с бюджетным комитетом парламента и внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Читайте такжеБоевики на оккупированной Луганщине хотят "уволить" 60% работников шахт - Лысенко

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 24 июля 2015 года разрешил госпредприятию «Энергорынок» привлечь у «Ощадбанка» кредит в размере 2 млрд грн для осуществления авансовых платежей энергогенерирующим компаниям с последующим направлением этих средств исключительно на закупку угля.

Данное решение Кабмин принял для обеспечения надежной работы объединенной энергетической системы Украины в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Срок погашения кредитной линии - 1 мая 2016 года.