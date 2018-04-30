Госуслуги онлайн: когда упростят жизнь украинцам

"Я конечно не раз слышала, что получение загранпаспорта – это целый подвиг, но никак не ожидала, что для этого мне придётся "убить" столько времени!". Такими впечатлениями от столкновения с "бюрократической машиной" поделилась студентка столичного ВУЗа Александра.

В начале августа она обратилась в одно из управлений Государственной миграционной службы в Киеве с целью оформления загранпаспорта. В этот день студентка прибыла в центр приема документов за полчаса до открытия, однако в очереди уже оказалась под 27-м номером. По прибытию ей сразу же выдали талон с номером в электронной очереди, в котором было указано примерное время, когда удастся попасть на приём к инспектору. Тем не менее, темпы обслуживания клиентов оказались, мягко говоря, скромными – в кабинет инспектора студентка попала далеко после обеда.

И хоть в итоге Александра таки получила по истечению нескольких дней желанный загранпаспорт, однако это стоило ей немалых усилий, впустую потраченного времени и неслабо потрепанных нервов. К сожалению, в регионах ситуация с оформлением этого документа ещё более печальная.

IT-волонтеры в помощь

В разговоре о качестве и скорости оказания большинства государственных сервисов украинцы не скрывают своего недовольства. Бюрократическая волокита, неэффективная работа государственных органов и коррупционная составляющая в виде вымогательства взяток – всё это напрочь отбивает желание у рядовых граждан связываться с госструктурами.

Уже несколько лет в Украине ведется речь о необходимости внедрения электронного правительства (e-Government), которое за счет использования информационных технологий позволило бы минимизировать взаимодействие между государством и заявителем. Тем не менее, правительства в нашей стране меняются, а отсутствие политической воли в решении данного вопроса остается неизменным.

В связи с отсутствием серьезных подвижек со стороны властей по запуску e-Government уже традиционно для нашего государства за дело взялись волонтеры. Так, практически с начала года в Украине начала деятельность общественная организация ICT Competence Center, которая объединила представителей крупного бизнеса и частных лиц, разбирающихся в информационных технологиях. В июне команда IT-волонтеров при содействии Государственного агентства по вопросам развития электронного правительства интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины могут получать госуслуги онлайн без личного взаимодействия с органами власти.

Всё началось с того, что один из основателей ICT Competence Center и директор по информационным технологиям «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет опубликовал пост в Facebook с призывом к IT-сообществу присоединиться к разработке сайта. Уже на начальных этапах создания iGov интернет-пользователям предложили выбрать приоритетные госуслуги, которые граждане хотели бы получать онлайн в первую очередь.

На данный момент портал пока работает в тестовом режиме и услуги пока доступны лишь в определенных городах, таких как Днепропетровск, Львов и нескольких других. По данным на сайте, сейчас жители этих городов могут воспользоваться 72 государственными сервисами через Интернет, а еще 45 услуг станут доступны онлайн в ближайшее время. Уже после запуска сайта творцы проекта поставили себе задачу до конца года перевести в электронную форму около 20% госуслуг.

Если вернуться, например, к сервису оформления или замены загранпаспорта, то с помощью интернет-портала уже можно предварительно заполнить короткую форму и записаться на приём на конкретное время, а не занимать очередь с утра и ожидать встречи со «слугой народа» по несколько часов.

Как отметил Дубилет, сегодня предоставляемые на сайте государственные сервисы не являются идеальным продуктом. При этом в ближайшем будущем все услуги будут дополняться и усовершенствоваться.

«Дело в том, что мы исповедуем философию Minimum Viable Product (минимально жизнеспособный продукт - УНИАН), когда вместо того, чтобы долго строить идеальный продукт, мы запускаем минимальный функционал, который затем обрастает всё новыми и новыми возможностями», - отмечал Дубилет.

В случае с услугой оформления загранпаспорта, в будущем через iGov.org.ua в электронном формате можно будет также заполнять все бланки и анкеты, отправлять копии необходимых документов, а также совершать оплату за услуги Миграционной службы.

Кроме получения загранпаспорта, на данный момент IT-волонтеры уже поставили на «электронные рейки» такие актуальные услуги, как онлайн оформление автомобилей в МРЭО, регистрация места проживания, подача заявки на получение субсидий, справки о доходах, отсутствия судимости, а также ряд других государственных сервисов. При этом ряд государственных сервисов с помощью портала может предоставляться полностью в дистанционной форме, а некоторые с предварительным заполнением формы, оплатой услуги через интернет и назначением конкретного времени визита.

Проблемы с законом

Вместе с выгодой для рядового украинца и создания более комфортных условий для граждан переведение госуслуг в электронный формат приносит ощутимую выгоду и для страны в целом. Основной задачей e-Government является борьба с коррупцией за счет сведения на нет всех контактов между чиновниками и народом. Однако внедрение электронного правительства также позволяет снизить расходы на государственный аппарат путем автоматизации процедур и сокращения числа госслужащих.

Сегодня камнем преткновения в активном развитии онлайн-услуг является нынешнее украинское законодательство. Что и говорить, если в нашей стране даже нет эффективного правового регулирования в сфере защиты персональных данных, а тем более в Интернете.

Также в украинском законодательстве пока не предусмотрена выдача разрешений и справок в электронном виде. То есть сейчас гражданам, в любом случае, не удастся избежать встречи с чиновниками и для того, чтобы получить готовый документ (например, выписку или кадастровый номер), украинцам необходимо лично забирать его в бумажном виде.

Кроме того, по мнению экспертов, на сегодняшний день почти для каждого сервиса в сфере e-Government могут найтись законодательные акты, которые будут ей противоречить.

"Сегодня тот факт, что законодатели не успевают за современными технологиями, не должен сдерживать продвижение этих технологий", - заявлял ранее заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

По словам со-основателя ICT Competence Center Яники Мерило, сейчас в Украине в сфере электронного правительства определенные сервисы реализованы на уровне некоторых министерств и органов местного самоуправления, однако многих базовых составляющих e-Government пока еще просто нет. По её оценкам, исходя из сегодняшних темпов продвижения властей в сторону электронного правительства, на полноценный запуск всех государственных сервисов онлайн потребуется не один год.

"Прорыв есть, но еще необходимо пройти крайнее длинный путь до полной автоматизации и оптимизации всех процессов", - сообщила УНИАН Мерило.

Э-вропейские традиции

Согласно рейтингу EGDI Index, сегодня Украина занимает 87 место по уровню развития e-Government, что является одним из худших результатов среди стран-бывших советских республик. Например, Эстония в этом списке расположилась на 15 месте, Россия – на 27-м, Грузия – на 56-м.

Сегодня европейским флагманом по электронному правительству является Эстония. В этой стране 95% налоговых деклараций подаются онлайн, почти 100% банковских платежей производятся в сети, а доступ к интернету считается социальным правом.

С 2002 года в Эстонии же в качестве удостоверения личности начали выдавать идентификационную ID-карту, которая сегодня используется 93% населения. На данной карте кроме информации о её владельце хранятся также криптографические ключи и сертификаты, позволяющие пользоваться всеми электронными госуслугами. Сегодня с помощью ID-карты в Эстонии можно посмотреть свою медицинскую карту, оплатить штраф, отправить запрос в мэрию или заявление на получение субсидии, получить рецепт или назначение врача на обследование, зарегистрировать ребенка и много чего другого.

Для того чтобы достичь таких результатов Эстонии прошлось пройти довольно длинный и нелёгкий путь. "В Эстонии законодательство в этой сфере усовершенствовалось в течение 20 лет. Например, сейчас защита персональных данных – это не только то, как мои данные защищены, но и то, насколько я сама их могу контролировать, то есть видеть, кто и на основе чего запросил мои данные", - отметила Мерило.

Электронное правительство в масштабах государства в Эстонии было запущено, в частности, благодаря образовательной работе государства и частного рынка (банков и телекоммуникационных компаний).

По её словам, эстонский опыт можно с уверенностью применять в Украине. Тем не менее, в нашей стране внедрить электронное правительство будет гораздо сложнее даже ввиду того, что количество населения у нас значительно больше чем в Эстонии (почти 43 млн против 1,3 млн граждан).



К сожалению, сейчас правительство не сильно пытается изменить данную ситуацию, хотя ещё в прошлом году Кабмин заявил о намерении до 2017 года полностью внедрить систему электронного правительства в стране. В то же время, на текущий год на финансирование e-Government и национальной программы информатизации было выделено лишь 2 млн гривен, чего не хватит даже на косметические изменения в этой сфере. В то же время, по словам Мерило, в Эстонии только в поддержку систем инвестируется примерно 50 млн евро в год.В Украине ситуация с e-Government на сегодняшний день диаметрально противоположная. Для сравнения, в нашей же стране 96% (а то и больше) населения никогда не пользовалось государственными сервисами в Интернете. Более того многие украинцы даже понятие не имеют, что кроется под словосочетанием «электронное правительство».

"Можно прямо сказать, что на эти деньги нереально реализовать в масштабе государства практически ничего. Однако, в мире существует очень хорошая практика, на которую следует возлагать надежды и Украине – частно-государственноe партнерство, поддержка со стороны частного сектора и поддержка доноров", - отметила Мерило.

Таким образом, пока представители власти не начнут проявлять интерес к возможности предоставления госуслуг через Интернет, что является эффективным инструментом борьбы с коррупцией, гражданам и не стоит надеяться на запуск e-Government в масштабах государства. Сейчас украинцам уже традиционно остается возлагать надежды лишь на волонтеров и пока продолжать выстаивать большие очереди возле кабинетов чиновников.

Антон Кулиш