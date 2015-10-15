Город Синельниково стал образцом эффективного использования бюджета – Олейник

Об этом заявил кандидат в депутаты Днепропетровского областного совета от партии «Відродження» Святослав Олейник во время визита в Синельниково, где он проконтролировал ход работ на ключевых инфраструктурных объектах, реализуемых в этом году.

«Мы проанализировали проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются люди в городе, и разработали комплексный проект, который позволит их решить раз и навсегда. Это гигантский объем работы, которую нам удалось проделать всего за один год. За это время мы смогли добиться выделения денег, создали проект с привлечением профессиональных архитекторов и инженеров, провели тендерные торги, запустили работы и уже их заканчиваем», - заявил Олейник.

По его словам, быстро и эффективно выполнить задачи по проекту удалось благодаря консолидации усилий властей разного уровня и эффективному распределению средств областного бюджета.

«Работы в Синельниково проводятся очень быстро, потому что нам удалось запустить механизм эффективного распределения финансов и наладить сотрудничество властей на всех уровнях. Деньги не разбросаны на 3-4 года, как это было раньше, а уже реально материализовались в народное благо. Мы проводим целый комплекс работ: это и окончание ремонта водопровода на восточной стороне, это и работы по очистке канализационных сетей для решения экологической проблемы, это и ремонт асфальтного покрытия нескольких дорог и внутридворовых проездов, это ремонт лифтов в многоэтажных домах и так далее», - заявил он.

Олейник отметил, что до зимы 2015 года будет закончено 90% всех работ по проекту, а небольшие задачи по озеру, для выполнения которых требуется соответствующие климатические условия, перенесутся на весну.

Напомним, по инициативе Святослава Олейника удалось выделить 75 миллионов гривен из областного бюджета для финансирования комплексной инфраструктурной реконструкции города Синельниково.

В частности, средства направлены на решение проблемы с подтоплением грунтовыми водами в городе, установку водоочистной лаборатории, очистку озера и выведение в него родниковых и грунтовых вод, закольцовку системы водоснабжения для стабильной подачи воды горожанам, проведение ремонта дорог и лифтов в городе, а также строительство нового современного парка.