Яценюк инициирует создание Национального агентства по закупке лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

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"Я думаю, что пришло время, чтобы из-под Министерства здравоохранения вывести вообще функцию закупки лекарственных средств... Поэтому я прошу (министра - УНИАН) на следующее заседание правительства вынести решение о создании независимого Национального агентства по закупке лекарственных средств и медицинских препаратов", - сказал Яценюк.

По его словам, "и сразу попустит некоторые политические силы в вопросе борьбы за кресла, в том числе и кресло министра здравоохранения".

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины и Программа развития ООН (ПРООН) в Украине заключили договор, который дает возможность закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения для реализации государственных программ через открытый и прозрачный механизм международных закупок уже в 2015 году.