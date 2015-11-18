В Винницкой области средний размер субсидии составляет 1398 гривен.

Об этом отметил председатель облгосадминистрации Валерий Коровий, передает пресс-служба ОГА.

«На сегодня в органы социальной защиты за назначением субсидии обратилось 280 тысяч семей, из которых почти 162 тысячам субсидии уже назначены по новому порядку и более 60 тысячам семей сделан перерасчет автоматически», - подчеркнул Валерий Коровий.

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В аналогичные периоды прошлых лет количество получателей субсидий было меньше в пять раз: в 2013 году - 74 тысячи семей, в 2014-м - 49 тысяч семей, тогда как в 2015 году - 222 тысячи семей. Поэтому сейчас, отметил руководитель исполнительной ветви областной власти , можно утверждать, что каждое третье домохозяйство области воспользовалось программой жилищных субсидий.

Винницкой области из государственного бюджета на выплату субсидий дополнительно выделена субвенция в размере 347, 5 млн. грн. В целом же сумма указанных выплат составляет 531 млн. гривен.

В области проведен мониторинг относительно размера назначенных субсидий. По его результатам, на Винниччине субсидию в пределах до 100 гривен получают 10 805 семей, от 100 до 500 грн. – 21 962 семьи, от 500 до 1000 грн. – 18 210 семей, от 1000 до 1500 грн. – почти 36 тысяч семей, от 1500 до 2000 грн. – 49 125 семей и от 2000 тысяч и больше – 53 850 семей. Минимальный размер назначенной субсидии – 0,28 грн. в Гайсинском районе, максимальный – в городе Виннице – 7 970 грн. Средний размер субсидии в настоящее время в области составляет 1 398 грн.