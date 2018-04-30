Не рано ли мы "хороним" трудовые книжки

«Хороним совковое наследие. Выслал на согласование в другие органы пакет законов об отмене трудовой книжки. Ждем реакции» - так неожиданно написал в августе в Twitter министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

«Похороны» трудовой книжки, по мнению министра, должны снизить бумажную волокиту для людей и сэкономить деньги бизнесу. Оформить свою инициативу в виде проекта закона Абромавичус смог лишь в начале ноября. Его уже одобрил Кабинет министров и, скорее всего, он будет подан на рассмотрение парламента.

Правда, все удивляются, почему инициатива отмены трудовых книжек исходит от Минэкономразвития, а не от Министерства социальной политики. Как оказалась, Минсоцполитики по поводу этого вопроса вообще не имеет никакой позиции.

«Мы высказывали некоторые предостережения, что нельзя делать это, скажем так, с первого января», - сказал заместитель министра социальной политики Виктор Иванкевич. По его словам, должен быть некоторый переходной период, во время которого трудовая станет необязательной, и будет заполняться по желанию работника. К сожалению, длительность такого периода чиновник уточнить не смог.

Судя по всему, правительство учло «скромные» пожелания Минсоцполитики - законопроект Абромавичуса предусматривает переходной период. Так, вступление закона в силу отсрочено на 6 месяцев от даты принятия. После этого органам государственной власти отводится ещё 2 месяца на приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законом. Компании же обязывают отдать трудовые книжки на руки работникам не позже 3 месяцев со дня вступления закона в силу.

В чем польза отмены?

По подсчетам неправительственной организации EasyBusiness, упразднение трудовых книжек позволит компаниям ежегодно экономить громаднейшую сумму - порядка 500 млн грн. В частности, до 290 млн грн можно получить за счет снижения нагрузки на работников отдела кадров. Ещё порядка 220 млн грн составляют на сегодня затраты фирм на услуги архивариусов по хранению книжек. Такие же цифры заложены в основу пояснительной записки к правительственному законопроекту и озвучены Абромавичусом.

Кроме этого, отмена трудовых книжек, по мнению правительства, избавит граждан от многих проблем. Например, бывают случаи, когда работника незаконно увольняют под мнимым предлогом и заносят соответствующую запись в трудовую книжку. В результате, человеку очень сложно убедить потенциального работодателя, что информация в трудовой не отвечает действительности. Конечно, можно подать в суд и изменить запись, но это может лишь ухудшить ситуацию - кто же захочет брать на работу человека, в трудовой которого отмечено, что он судился с бывшим начальником. Чтобы новый работодатель все же мог узнать о прошлых местах работы и компетенции работника, инициаторы отмены трудовых книжек предлагают перенять европейский опыт рекомендательных писем. Приходя на собеседование, соискатель будет приносить резюме и рекомендации бывших руководителей. Также традиционным плюсом перехода на электронный реестр учета социальных отчислений называют снижение роли человеческого фактора, а значит - сокращение возможности для коррупционных злоупотреблений.

Тех, кто переживает о будущей пенсии, в правительстве просят не волноваться. Отмена трудовых книжек не повлияет на социальные выплаты. Вся информация о трудовой деятельности граждан с 2000 года уже содержится в базе данных Фонда социального страхования. Если же человек начал работать раньше этого времени, то ему лучше сохранить свою трудовую книжку, чтобы иметь возможность подтвердить стаж. Единственное, чего не хватает в нынешнем реестре, так это пункта о должности сотрудника. После его добавления функции трудовой книжки будут полностью выполняться базой данных, заверяют в Министерстве экономического развития.

Не все гладко

Но далеко не все согласны с инициативой Абромавичуса похоронить трудовые книжки. К примеру, Верховная Рада собирается в ближайшее время принять новый Трудовой кодекс. И норма о трудовых книжках осталась в нем без изменений. «Я считаю, что сейчас трудовые книжки нужно оставлять. Не нужно экспериментировать, не нужно доводить до абсурда и ломать настолько законодательство и систему, чтобы мы потом получили коллапс. Комитет тоже поддерживает эту позицию. Я уверен, что ко второму чтению законопроекта о Трудовом кодексе эта норма останется. Ее никто не будет убирать», - заявил народный депутат Александр Дроздик, один из соавторов нового Трудового кодекса.

Не разделяет точку зрения Минэкономразвития и экспертное сообщество. Так, главный редактор портала «Горячая линия кадровика» Ирина Житкова считает, что новации нужно проводить постепенно, а не по принципу «до основания разрушим, а затем…». Дело в том, что для многих категорий работников льготы устанавливаются в зависимости от профессионального стажа. Например, для медперсонала, педагогов, госслужащих и многих других бюджетников. Этот стаж сегодня определяется трудовой книжкой, и если работникам придется ходить в Пенсионный фонд за справкой о его подтверждении, то о каком упрощении процесса может идти речь? Сначала необходимо создать единый открытый реестр, чтобы работники и работодатели могли получать необходимую информацию о стаже, сумме отчислений и прочее дистанционно, считает Житкова. А если уж и проводить кардинальную реформу, то лучше вообще отменить систему надбавок, в том числе за выслугу лет, и установить нормальные оклады для бюджетных работников. Ведь сегодня надбавки могут составлять львиную долю заработка госслужащих. «Нужно кардинально и принципиально решать проблему (со структурой зарплаты бюджетников - УНИАН), а не снести базу, а потом думать, что будем делать», - подытожила она.

Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский поддерживает инициативу отмены трудовых книжек в целом, но считает ее несвоевременной. «Неудачная ее реализация может привести к дискредитации самой идеи», - пояснил он. В Украине, действительно, есть реестр плательщиков страховых взносов – электронная база Пенсионного фонда. «Однако, как заявлял сам министр социальной политики, этот реестр не централизован, он структурирован по регионам», - добавил Павловский. В связи с этим, трудности могут возникнуть у тех, кто работал в разных регионах и попытается собрать выписки о трудовом стаже. Эксперт согласен с тем, что стране нужен единый национальный реестр, в который соберут данные по 14 миллионам трудящихся. «Но его создание – задача не одного года», - считает Павловский. Это - колоссальная работа, требующая специалистов и денежных средств.

По словам Павловского, у трудовой книжки есть и иные функции, кроме учета стажа. В ней отмечают выговоры и поощрения работника, а также основания для его увольнения или перевода в другое подразделение. Еще в данном документе записывается уровень квалификации работника, и делаются отметки в случае его повышения. Из книжки можно узнать условия труда, например, вредные или тяжелые, что дает основания для назначения льготных пенсий. Пока что эта информация указывается лишь в трудовой книжке. Поэтому после ее упразднения придется вносить в реестр все указанные данные. «Иначе существует угроза, что после отмены книжек работникам придется получать отдельно кучу справок, выписок, заверенных копий и так далее», - сказал эксперт. Остается открытым вопрос с судебными разбирательствами. Например, когда дело касается неправильности начисления пенсий, трудовая книжка является основным документом, который суд принимает во внимание. Как нужно будет действовать судьям, если книжек не станет – пока неизвестно.

Заведующий отделом социальной безопасности Национального института стратегических исследований Александр Цимбал разделяет мнение Павловского. «Пенсионная система уже сейчас справляется без трудовой книжки. Но документ выполняет и ряд других функций», - сказал он.

И если записи о наградах, отличиях и прочем сейчас не очень актуальны, то юридическая сила трудовой все еще востребована. Так, трудовая книжка является инструментом приобщения человека к коллективному трудовому договору, поясняет эксперт. Приходя на предприятие, человек пишет заявление и отдает свою трудовую книжку в отдел кадров, что означает формальное заключение контракта. Тут стоит отметить, что эта функция станет необязательной в случае принятия нового Трудового кодекса, так как он предполагает закрепление трудовых отношений исключительно в виде письменного договора.

Не стоит забывать также о том, что есть понятия основного и не основного рабочего места. «Я не уверен, что это необходимо сохранить, но на сегодняшний день так построено законодательство», - пояснил Цимбал. Упразднение трудовой книжки вызовет проблемы у Государственной службы статистики, поскольку при сборе информации по формам кадрового учета предприятий учитывается лишь основное место работы. Как в случае отмены книжек изменится кадровый учет и его взаимодействие с Госстатом – непонятно. Не согласен Цимбал и с инициативой ввести рекомендательные письма. «Разговор о рекомендациях от предыдущего работодателя является дискриминационным и недопустимым инструментом давления на подчиненных. Мало того, что работодатель не всегда полностью выполняет свои трудовые обязательства перед работником, так он ещё будет влиять на его будущее трудоустройство», - подчеркнул эксперт.

Есть ли альтернатива

Рано или поздно, но Украина все равно полностью перейдет на электронный учет. И к этому нужно готовиться. К примеру, вместо трудовой книжки каждому работнику, возможно, следует выдавать электронную карточку, как во многих европейских странах. А также создать единый открытый электронный реестр, поскольку сейчас к базам данных Пенсионного фонда имеют доступ даже не все его служащие.

По словам министра экономического развития, трудовые книжки являются атавизмом, от которого давно отказались в Европе.

Но Александр Цимбал считает, что хоть в Евросоюзе и действует электронный реестр, каждая страна сохраняет свои особенности. «Аналоги трудовых книжек в Европе, как бы они не назывались в разных странах, существуют в Болгарии, Италии, во Франции для работников отдельных отраслей, и в некоторых других государствах», - пояснил он.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевым вопросом остается создание в Украине единого открытого реестра данных, касающихся трудовой деятельности граждан. Причем он должен быть централизованным и удобным, дабы данные и выписки из него работники и работодатели могли получать удаленно. «Я бы не делал из трудовых книжек символического фетиша, от которого нельзя отказаться», - сказал Цимбал. Но, перед отказом от данного документа нужно пересмотреть все его функции с тем, чтобы отменить их, либо изменить. Иначе может возникнуть нормативно-правовой вакуум в системе трудовых отношений.

Если все сделать правильно - необходимость вести трудовые книжки отпадет сама собой, считают эксперты. К сожалению, на данный момент планы о создании единого реестра плательщиков страховых взносов, который бы включал в себя всю необходимую информацию, озвучены не были. Ещё одним важным элементом является набор достаточного стажа теми, кто начал трудовую деятельность до 2000 года. «Ещё лет десять должно пройти, чтобы тем, кто будет выходить на пенсию, не приходилось обращаться к данным о трудовой деятельности до 2000 года», - считает замминистра социальной политики Виктор Иванкевич.

Но у правительства в лице Айвараса Абромавичуса на этот счет свое мнение, и остается лишь надеяться, что государственные органы успеют подготовиться к вступлению закона в силу в случае его принятия Верховной Радой. Пока же у экспертов есть сомнения - как предлагаемые новации в нынешних условиях сэкономят время и облегчат жизнь работников.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)