Эксперты призывают депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект о внедрении накопительной пенсии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщила эксперт по вопросам социальной политики Института социально-экономических исследования Марианна Онуфрик.

«Понимая, что подходит к концу бюджетный год, скоро будет выносится новый бюджет, идут баталии по поводу налоговой реформы, мы хотим актуализировать вопрос пенсионной реформы и предложить Верховной Раде рассмотреть данный законопроект», - сказала Онуфрик.

При этом она выразила надежду на то, что парламентарии примут в первом чтении законопроект №2767 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий», который был зарегистрирован в ВР ещё в мае текущего года.

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Онуфрик также добавила, что ряд экспертов неправительственных организаций разработали предложения по внесению изменений в проект закона ко второму чтению. К примеру, они предлагают сделать участие в накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования обязательным для всех граждан до 55 лет.

Напомним, правительственный законопроект закрепляет такую обязанность для людей, которые на 1 января 2017 года не достигли 35-летнего возраста, а для граждан в возрасте от 36 до 55 лет участие является добровольным.

Также, по мнению Онуфрик, следует убрать из законопроекта норму о государственном Накопительном пенсионном фонде. По словам экспертов, исходя из иностранного опыта, функцию управления накоплениями граждан лучше выполняют частные фонды.

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Главный менеджер группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова, представляя предложения к правительственному законопроекту, отметила, что гражданам нужно разрешить выбирать рискованность инвестиционной политики накопительных фондов. Благодаря этому люди смогут сами решать, какой уровень рисков и, соответственно, процентного дохода на свои накопления они получат. Также, по мнению Третьяковой, нужно отменить ручную индексацию пенсий правительством и сделать её автоматической. Уровень пенсий должен зависеть от изменения размера средней зарплаты в стране и меняться не реже 1 раза в год. «Это значит, что индексация для действующих пенсионеров будет осуществляться более быстрыми темпами, нежели происходит инфляция», - пояснила эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае 2015 года зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий (№2767).

Пенсионная реформа, разработанная Кабмином, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования. Обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, однако люди в возрасте от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе участвовать в нем. Ставка взноса в систему будет постепенно расти, на начальном этапе в 2017 году она составит 2%, а к 2022 году вырастет до 7%.

Государство будет полностью гарантировать сохранность средств накопительной пенсионной системы.

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел проект закона и принял решение направить его на повторное первое чтение. Законопроект №2767 несколько раз включался в повестку дня Верховной Рады, но голосование по нему каждый раз откладывалось.