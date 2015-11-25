Служба занятости призывает работодателей активнее принимать на работу переселенцев из Крыма и Донбасса

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко.

«Переселенцы – это одна из наиболее уязвимых категорий населения и служба всячески способствует их трудоустройству. Правительственное постановление №696 позволяет нам осуществлять компенсации работодателям заработной платы переселенцев на период до 6 месяцев. Главное условие – срок трудоустройства переселенца должен вдвое превышать время, за которое происходит компенсация. Уже более 100 работодателей по всей территории Украины воспользовались этой возможностью, и мы призываем их активнее принимать на работу людей из числа ВПЛ. Мы действительно меняем подходы к работе и готовимся к реформе – созданию Национального агентства занятости. Служба совершенствуется, мы проводим анализ эффективности услуг, и как только правительство и парламент примут соответствующее решение, мы сразу начнем реформу», – сообщил Кравченко.

По его словам, для реализации правительственного постановления по компенсации заработной платы переселенцам, предусмотрено финансирование в размере 21 млн грн. Компенсация средств будет происходить на сумму, которая не будет превышать средний показатель заработной платы по профессии в области. «Тем, чья зарплата превышает средний уровень по области, работодатель сможет доплачивать разницу, которая превышает установленную государством максимальную сумму компенсации», – подчеркнул заместитель главы ГСЗ.

Кравченко также добавил, что в рамках анонсированной правительством реформы служба занятости разрабатывает и воплощает в жизнь целый ряд инициатив, которые адаптируют государственную политику в этой отрасли к современным вызовам на рынке труда. В частности, как отметил С. Кравченко, реформой предусматривается введение новых программ стимулирования занятости населения, проведение постоянного кратко - и среднесрочного прогноза рынка труда, внедрение электронного документооборота и современных информационных технологий, которые позволят получать клиентам Национального агентства занятости целый ряд услуг через интернет.

По данным государственной службы занятости и Государственной службы статистики Украины по состоянию на 22 октября 2015 года органами Управления труда и социальной защиты населения взято на учет 1 млн. 551 тыс. внутренне перемещенных лиц. Из них – 372 тыс. составляли лица трудоспособного возраста.