Новый трудовой кодекс: возврат к крепостному праву или путь в Европу

Украинцы работают по нормам, которые действуют с 1972 года. За последние 15 лет изменения в советский Трудовой кодекс вносились, но его костяк оставался неизменным.

Новый проект Трудового кодекса начали разрабатывать с начала 2000-х, но он так и не доходил до рассмотрения парламентом. Ситуация изменилась совсем недавно - депутаты в начале ноября смогли принять доработанный вариант кодекса в первом чтении.

У Министерства социальной политики есть замечания к нему, хотя в целом, по словам главы ведомства Павла Розенко, документ является прогрессивным и справедливым, а значит, его следует принимать. «Никаких фундаментальных сужений социальных прав работников в кодексе нет», - считает Розенко.

С его мнением не согласен эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. Он считает, что новый кодекс написан однобоко, с большим преимуществом для работодателей и сужением прав работников.

А было ли требование ЕС?

Больше всего Павловский возмущен процессом принятия документа. «Руководство Верховной Рады заявляло, что это - требование Евросоюза, что законопроект входит в безвизовый пакет. На самом деле Европейская комиссия требовала принять всего одну поправку к действующему Кодексу законов о труде», - пояснил он. Речь идет о недопущении дискриминации на работе по различным признакам, включая сексуальную ориентацию. Данная поправка вызвала настоящую бурю в парламенте, и принять ее удалось далеко не сразу.

Проект Трудового кодекса, по словам Павловского, не является чем-то новым. Впервые он был написан в 2003 году тогдашним министром социальной политики в правительстве Януковича Михаилом Папиевым. «Теперь он (Папиев – УНИАН) взял тот же документ, только пригласил к себе в соавторы господина Гройсмана (спикер парламента Владимир Гройсман - УНИАН) и госпожу Денисову (глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Людмила Денисова - УНИАН)», - пояснил эксперт.

Один из соавторов кодекса, народный депутат Александр Дроздик сообщил, что реформу трудовых отношений действительно пытаются провести на протяжении последних 15 лет. Нынешний вариант Трудового кодекса был внесен в Раду под конец 2014 года, а с февраля его прорабатывают в профильном комитете парламента. Однако, по словам Дроздика, предложенный документ не является старым вариантом, поскольку все резонансные нормы из него удалили. Он также отметил, что был достигнут консенсус между работодателями и профсоюзами. «Я считаю, что в этом проекте баланс есть, и этот баланс выдержан», - отметил народный избранник.

Павел Розенко также ратует за быстрое принятие нового кодекса.

«Я думаю, что совместно комитет Верховной Рады, Кабинет министров и международные эксперты сделают все для того, чтобы этот законопроект, если не до, то сразу после Нового года, был вынесен на второе чтение и одобрен в целом», - заявил министр в конце ноября. Спешить нужно ещё и потому, что имплементация предлагаемых документом изменений займет, как минимум, полгода. Столько времени необходимо, по словам министра, чтобы перестроить все кадровые службы и переучить всех людей жить по новым правилам.

Что нового

В числе главных предлагаемых новаций в отношениях сотрудников и работодателей - заключение трудового договора исключительно в письменной форме и увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска с 24 до 28 дней. Срок, за который работодатель должен предупредить работника о его увольнении, может быть сокращен согласно трудовому договору до одного месяца, при условии выплаты сотруднику после увольнения среднемесячной зарплаты. Сегодня такой срок составляет два месяца. Изменят и размер выходного пособия в случае сокращения работника. Если сейчас при сокращении сотруднику выплачивают месячную зарплату, то теперь сумма будет зависеть от длительности трудовых отношений с работодателем. Так, проработавшие менее 5 лет, получат месячный оклад. Если трудовые отношения длились от 5 до 10 лет, то сотрудник вправе рассчитывать на компенсацию в размере двух зарплат. А для проработавших в одной компании более 10 лет выходное пособие составит 3 месячных заработка.

В поисках справедливости

Павловский настаивает на том, что новый вариант кодекса содержит нормы, сужающие права работников. Первую угрозу эксперт видит в статье, позволяющей работодателю принимать нормативные акты. По его мнению, это делается для того, чтобы разрешить компаниям избегать коллективных переговоров и подписания коллективных договоров. Убрали и норму о согласовании с профсоюзом увольнения сотрудников. Таким образом, снижается роль профсоюзов на предприятиях. Упростят и сам процесс увольнения. Например, для такого решения у работодателя появятся дополнительные основания. Среди них - разглашение коммерческой тайны, к которой относится и размер доходов работника. «Формально, если муж расскажет жене, какая у него зарплата, то это может быть основанием для увольнения», - пояснил эксперт.

Возмутила Павловского и норма о том, что работодатель в случае простоя производства может перевести работника на другое предприятие, или даже в другую компанию. Срок такого перевода ограничен шестью месяцами, а если за это время на данное рабочее место не будет найден человек, то кодекс разрешает оставить сотрудника на постоянной основе. «Это возвращение к крепостному праву, поскольку разрешают живого работника одного работодателя передать другому как вещь», - заявил Павловский.

В представленном виде, по словам эксперта, документ ближе к трудовым кодексам Казахстана и Таджикистана, нежели к европейским нормативным актам. «Суть нового кодекса в том, что владельцы больших предприятий хотят иметь больше юридических прав, нежели работники, а также снизить роль профсоюзов», - подытожил Павловский.

Он надеется, что профсоюзы смогут изменить ситуацию, добившись направления документа в Международную организацию труда (МОТ) для получения юридического заключения.

Ловушки для сотрудников

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, представляя проект нового Трудового кодекса в парламенте, заявила, что его одобрили 4 из 5 крупнейших украинских профсоюзов. В их число не входит Конфедерация свободных профсоюзов Украины. Ее глава Михаил Волынец заявил, что не подписался под проектом кодекса, поскольку документ не способствует защите работников и разработан в пользу крупных олигархических компаний.

По его словам, представленный кодекс облегчает процесс увольнения одиноких матерей с малолетними детьми и детьми-инвалидами. Данные новшества завуалированы отсылками норм об одиноких матерях к другим статьям кодекса, которые определяют случаи возможного увольнения на общих основаниях. Так, на общих основаниях могут быть уволены те, кто систематически нарушают трудовые обязанности. К нарушениям, например, относится прогул, то есть отсутствие на рабочем месте более 3 часов на протяжении рабочего дня. Основанием для увольнения на общих основаниях служат и два выговора работнику. «Представьте себе, что у одинокой матери заболел ребенок. Она звонит начальнику и отпрашивается с работы, чтобы сводить его в поликлинику. Начальник соглашается, а по ее возвращению на работу выносит ей выговор. Потом ещё один – и увольнение на общих основаниях», - поясняет Волынец.

Более того, по его словам, после проекта нового Трудового кодекса последует проект закона о регистрации, который обяжет перерегистрировать, в том числе, все профсоюзы. «В Казахстане такую перерегистрацию прошли лишь старые карманные профсоюзы, независимые профсоюзы ее не прошли», - сетует Волынец.

Презумпция виновности работодателя

Противоположного мнения по поводу нового кодекса придерживается глава комитета малого и среднего бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины Вячеслав Быковец. Он считает, что в кодексе заложен дисбаланс прав работодателей и работников. Так, в нем указывается, что в случае неоднозначности трактовки прав сотрудника или работодателя решение принимается в пользу первого. «То есть, устанавливается презумпция виновности работодателя в случае неоднозначной трактовки закона, и он вынужден будет доказывать свою невиновность, не совершив никакого правонарушения», - пояснил свою позицию Быковец.

Также работодатели, по его словам, выступают против нормы об обеспечении права работников на участие в управлении юридическим лицом. Ведь для реализации такого права владельцу компании придется вносить соответствующие изменения в статут. «Эта норма является нарушением права на частную собственность, которое прописано в 41-ой статье Конституции Украины», - заявил Быковец.

Отметил эксперт и нерыночные принципы регулирования оплаты труда. Согласно проголосованному в первом чтении кодексу, минимальная зарплата включает лишь основную форму оплаты труда - ставку или тариф - и жестко привязана к прожиточному минимуму. По мнению Быковца, минимальную зарплату можно формировать на основании прожиточного минимума, но ее нельзя жестко к нему привязывать, поскольку должны учитываться и такие факторы, как общий уровень зарплат в государстве, уровень налогов, инфляция, занятость и прочее. Быковец считает, что государство должно определять лишь минимальную зарплату, а система оплаты труда должна регулироваться коллективным договором. «Ведь условия и порядок оплаты труда в бюджетной сфере регулируются соответствующими актами Кабинета министров. Почему государство, как работодатель, может самостоятельно устанавливать систему оплаты труда госслужащих и не оставляет такого права другим работодателям, в частности, частному сектору экономики?», - отметил эксперт.

Беспокоит работодателей и предлагаемые проектом Трудового кодекса нормы об обязательном заключении трудовых договоров в письменной форме и информировании государственных органов о приеме нового сотрудника. Компании должны будут передавать в Государственную фискальную службу один экземпляр трудового договора при его заключении, или внесении в него изменений. По мнению Быковца, такой подход лишь усилит бюрократизацию процесса. «Даже в советские времена такого не было. И желание повысить уровень трудовых отношений не соответствует предлагаемым в новом кодексе изменениям» – заявил он.

Усложнив процесс заключения договоров, государство может подтолкнуть работодателей к уклонению от легального оформления трудовых отношений. Это касается, в первую очередь, физических лиц – предпринимателей, у которых зачастую просто нет возможности вести большой документооборот.

Отметил Быковец и оставшиеся в новом кодексе архаичные нормы относительно обеспечения сотрудников вредных производств молоком и лечебно-профилактическим питанием, а также газированной соленой водой - в горячих цехах. По его мнению, такие вопросы должны решаться на уровне трудовых договоров и включать возможность замены продуктов денежной компенсацией.

Увеличение длительности минимального оплачиваемого отпуска до 28 дней, по мнению эксперта, тоже не является желательным. Быковец напомнил, что в ратифицированной Украиной конвенции Международной организации труда №132 прописана минимальная длительность оплачиваемого отпуска 21 день. Более того, в новом кодексе предусмотрены еще 17 видов дополнительных отпусков, в том числе, творческие, поощрительные, в связи с учебой, социальные и прочие. Такое разнообразие создает поле для злоупотреблений со стороны сотрудников. «Поскольку работодатель не может влиять на длительность большинства из них, при приеме на работу соискатели, которые могут претендовать на такие отпуска, будут существенно проигрывать другим претендентам», - пояснил Быковец. Эксперт считает, что компенсировать увеличение основного отпуска можно за счет сокращения количества дополнительных отпусков и передачи права их регулировать посредством трудового договора.

В то же время, соавтор проекта кодекса Александр Дроздик пояснил, что минимальный оплачиваемый отпуск длительностью 28 дней существует в большинстве развитых стран Европы. «Я понимаю, что есть страны, в которых отпуск меньше, но мы берем пример с тех государств, которые обеспечивают, в первую очередь, права граждан», - заявил депутат.

Относительно дополнительных видов отпусков он отметил, что работодатели должны создать надлежащие условия для сотрудников, дать достойную зарплату и тогда люди не будут злоупотреблять своим правом на дополнительный отпуск.

Несмотря на многочисленные замечания к новому Трудовому кодексу со стороны работодателей, по словам Быковца, его необходимо принять во втором чтении. «Мы надеемся, что его примут, поскольку те постсоветские, совковые нормы, которые присутствуют в действующем кодексе законов о труде с многочисленными пробелами, безусловно, делают необходимым принятие нового кодекса».

Поддержка кадровиков

Работники кадровых служб позитивно относятся к идее принятия нового Трудового кодекса, поскольку этот документ вобрал в себя разрозненные нормативные акты, в том числе, законы об отпусках, оплате труда и прочее. Такое мнение высказала руководитель общественной организации «Всеукраинская ассоциация кадровиков» Ярослава Панькив. «Это - единый глобальный документ, который регулирует трудовые отношения между работником и работодателем. Нам он кажется таким, который может быть рекомендован к принятию парламентом», - отметила она.

Из положительных нововведений Панькив отметила норму о работе украинцев за рубежом. Новый документ учитывает возможность трудоустройства украинцев в иностранные компании на временной основе. Также предусмотрен вариант выполнения работ за пределами Украины для сотрудников компаний, ведущих деятельность в нашей стране. По словам эксперта, украинские фирмы в последнее время часто ищут заказы в Евросоюзе, но на сегодня нет действенного механизма, когда частная компания может отправить своих сотрудников выполнять контракт за границей. «Это возможно лишь при государственном заказе, тогда есть механизм, позволяющий отправлять сотрудников в командировку», - пояснила Панькив.

В то же время, она отметила, что у экспертов есть ряд замечаний к документу. В новом кодексе недостаточно хорошо урегулированы вопросы совмещения должностей. «Например, если человек по совместительству работает 80% времени на вредном производстве, то он имел бы право на дополнительный отпуск за вредные условия труда, но этот вопрос не урегулирован», - пояснила эксперт.

Также четко не прописаны нормы, касающиеся статуса одинокой матери с малолетним ребенком. В разных нормативных актах указывается различный предельный возраст ребенка, до которого его мать может иметь льготы. «Мы сформировали наши предложения по тому, как однозначно определять статус одинокой матери, и направили их в комитет Верховной Рады. Надеемся, что на этот вопрос обратят внимание», - добавила эксперт.

Вспомнила Панькив и о распространенной ныне работе фрилансеров. В проекте нового Трудового кодекса присутствует лишь статья относительно данного труда. «Этого недостаточно на сегодня. Ее следует прописать более четко, с учетом условий труда, его оплаты и прочего», - сказала она.

По словам эксперта, кадровики, непосредственно работающие с трудовым законодательством, понимают, что Трудовой кодекс не идеален. «Все это видят и знают. Но то, что его необходимо принимать, – это однозначно», - заявила она. При этом Панькив надеется, что предложения экспертного сообщества по более четкому определению отдельных норм будут учтены ко второму чтению документа.

Главный редактор портала «Горячая линия кадровика» Ирина Житкова также выступает за принятие нового Трудового кодекса. Она не согласна с опасениями некоторых экспертов по поводу нормы о возможности перевода сотрудника на другое предприятие, поскольку это предусмотрено и в действующем Кодексе законов о труде. «Если сегодня, в случае простоя, работника переводят на другое предприятие, то это реализуется через механизм увольнения и принятия на работу из-за перевода», - пояснила эксперт.

Другая скандальная норма - о возможности использования камер для контроля сотрудников, по словам Житковой, действительно дает повод для злоупотреблений. На сегодня ни Кодекс законов о труде, ни другие нормативные акты не регулируют этот вопрос. В связи с этим некоторые работодатели на свое усмотрение устанавливают в офисах и на предприятиях видеокамеры, и следят за работниками под предлогом мер безопасности. В новом кодексе компаниям официально предоставляют такое право при условии информирования сотрудника. «Чтобы уберечься от злоупотреблений, необходимо уточнить, что это возможно в конкретных случаях, когда работа связана с обслуживанием материальных ценностей или является потенциально небезопасной и т.д.», - считает Житкова.

Новый Трудовой кодекс сложно назвать совершенным документом. В его 368 статьях есть много спорных моментов. Замечания высказывают не только представители работодателей и работников, но и народные депутаты, и профильное министерство. Однако все стороны сходятся во мнении, что у Украины нет другого пути, кроме как принять данный документ. Стране необходимо, наконец, аннулировать советские нормы, которые может и направлены на защиту прав сотрудников, но имеют мало общего с существующей действительностью.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)