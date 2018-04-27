Пенсионный тупик

Реформы в Украине, которых так ждут Запад, мировые кредиторы, а, в первую очередь, рядовые украинцы, недопустимо тормозят. Это признают и правительство, и народные депутаты. Признают именно те, от кого и зависит процесс обновления страны, результатом которого должен стать рост экономики, а, значит, и благосостояния граждан. Но вместо того, чтобы совместно решать создавшуюся проблему, госчиновники и народные избранники погрязли в конфликтах, что и является главной причиной затягивания преобразований страны. Яркий пример кризиса во власти – пенсионная реформа – одна из важнейших в списке приоритетных нововведений.

Значимость этой реформы неоспорима. На сегодняшний день в Украине около 12,5 млн пенсионеров. Постоянных плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) – 10 млн. То есть, на одного работающего более 1 пенсионера. Но содержимое кошелька этого работающего в последние годы, на фоне падения экономики, только сокращается. А, значит, поступления ЕСВ – основного налога для обеспечения жизнеспособности пенсионной системы – снижаются. Как результат – дефицит Пенсионного фонда в текущем году составит 90 млрд грн. ПФ живет исключительно за счет «субсидирования» правительством.

Еще один важный момент: если будет снижен ЕСВ (а это произойдет, какой бы сейчас не был спор по поводу налоговой реформы между Минфином и профильным парламентским комитетом, оба варианта законов включают снижение сбора в 2 раза – до 20% с 40%), то расходы бюджета на финансирование пенсионных выплат в следующем году достигнут, по оценкам экспертов, минимум, 160 млрд грн. А дефицит Пенсионного фонда, по словам главы Минсоцполитики Павла Розенко, в 2016 году вырастет до рекордных 125 млрд грн.

В кулуарах власти поговаривают, что руководство Пенсионного фонда и Минфин уже прорабатывают вопрос покрытия дефицита ПФ в следующем году за счет государственной казны. Да вот только никак не могут найти выход. И это понятно: в целом, пенсионные средства в текущем году, по предварительным подсчетам, с учетом всех соцфондов и всех категорий пенсионеров, составят 260 млрд гривен. Это – более половины бюджета страны. В следующем году ожидается только рост этой заоблачной суммы.

И еще один важный момент – действующая пенсионная система загоняет зарплаты в конверты. Дело в том, что ЕСВ начисляется с общего фонда оплаты труда – от 34,7 до 49,7%, в зависимости от сферы деятельности предприятия. Естественно, работодателям это невыгодно. Выгодно продемонстрировать в отчетности меньшие оклады, а все остальные доплаты выдавать работникам на руки. Эту теневую схему украинцы потом ощущают при начислении пенсии, а вот Пенсионный фонд от таких махинаций никак не может вылезти из долговой ямы. Качественная пенсионная реформа должна свети на нет и эту проблему.

Понимая необходимость преобразований в данной сфере, правительство еще в мае текущего года передало в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о пенсионной реформе. Но, как видим, воз и ныне там.

«Поданный законопроект по пенсионной реформе является структурным маяком МВФ. Но есть отрицательное заключение по документу Комитета по вопросам социальной политики. Почему это происходит, задавайте вопрос Денисовой (Людмила Денисова является главой профильного комитета Верховной Рады, – УНИАН). У нас с ней разные подходы к решению вопроса пенсионной реформы. Она была министром социальной политики во времена премьерства Юлии Тимошенко, бюджет был профицитным, время для запуска второго уровня пенсионной системы было золотое. И не сделать это тогда - непонятная ситуация. Вот и сейчас она непонятна», - отметила в комментарии УНИАН главный менеджер группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

Людмила Денисова свою причастность к торможению пенсионной реформы в комментарии УНИАН категорически отрицает. «Я срываю? 6 мая был внесен в парламент правительственный законопроект №2767, а 13 мая комитет уже рассмотрел», - рассказала она.

По словам парламентария, некоторые моменты в документе членам комитета не нравятся, поэтому «комитет принял решение рассмотреть его в Раде и вернуть на повторное первое чтение в комитет, чтобы доработать моменты, которые касаются накопительного страхования». К тому же, как отметила Людмила Денисова, Верховная Рада несколько раз включала этот законопроект в повестку дня, но таким образом, что время для его рассмотрения выбиралось на конец рабочего дня. В итоге, до него просто не доходила очередь, и он оставался нерассмотренным. «Его нужно либо принять, либо отклонить, чтобы появилась возможность вносить другие нормы… А 8 октября из Кабинета министров пришло письмо, подписанное министром Кабинета министров, что Кабмин просит не рассматривать этот законопроект в связи с тем, что проводятся переговоры с Международным валютным фондом. Так каким образом я могу блокировать пенсионную реформу?», - посетовала Денисова.

Кроме того, по ее словам, правительственный документ не является чем-то новым. Это – хорошо забытое старое, из которого, по мнению Денисовой, убрали самые главные нормы. «Еще в 2004 году был принят закон о накопительном страховании в трех уровнях. Но в него внесено ключевое изменение. Было необходимое условие введения накопительного страхования: если повышается заработная плата, растет ВВП устойчиво – не менее 2% - в течение двух лет, и гарантирование инвестиционный составляющей, то есть в договоре определенного процента прироста средств, которые человек отчисляет. Это все исчезло. Не выписано, как все будет начисляться. Нужно понимать, что с переходом людей на накопительное страхование нужно где-то взять средства, чтобы компенсировать дефицит бюджета Пенсионного фонда. Таким образом, было много разных вопросов, на которые мы не нашли ответы. Поэтому мы предложили Верховной Раде отправить проект на повторное первое чтение в комитет, чтобы вместе с представителями министерств его доработать», - пояснила свою позицию народный депутат.

Она также подчеркнула, что теперь, в условиях принятия нового налогового кодекса, ситуация и вовсе непонятная. «Минфин говорит, что их налоговые новации противоречат пенсионной реформе. Я спросила: так каким образом вы будете регулировать этот конфликт? Но ответа на свой вопрос не получила. Ни от министра социальной политики, ни от членов правительства», - сказала Денисова.

Глава профильного парламентского комитета утверждает, что относительно этого вопроса проведены переговоры со Всемирным банком, и у комитета есть определенные предложения, которые он, к сожалению, не может внести, поскольку сначала нужно рассмотреть пенсионную реформу, внесенную в Раду Минсоцполитики. «Мы давно готовы это сделать и просим об этом, но ситуация с 8 октября заморожена. И от комитета ничего не зависит, причем, с 13 мая. Теперь все будет зависеть от налоговой реформы, нового Налогового кодекса. Он тесно переплетается с пенсионной реформой. Значит, в законе нужно будет все переписывать, он потерпит кардинальные изменения. Когда это произойдет – вопрос к правительству», - подытожила Денисова.

У правительства иной взгляд на происходящее. Министр соцполитики Павел Розенко заявил УНИАН, что Кабмин будет настаивать на скорейшем принятии документа, и налоговая реформа здесь не при чем. «Под новую налоговую систему можно совершенно спокойно выстраивать выплату взносов в накопительную систему и рассчитать все соответственно новому Налоговому кодексу. Налоговая реформа не является препятствием для принятия пенсионного законопроекта», - сказал министр.

Он считает, что правительство выполнило свою миссию и сделало все, чтобы законопроект о пенсионной реформе быстро прошел в парламенте. «Мы со своей стороны сделали все, чтобы этот проект закона быстро прошел. Мне не хочется комментировать действия Верховной Рады, но факт остается фактом – 8 месяцев документ находится в парламенте. Можно найти массу претензий к любому законопроекту, но если что-то не так, то, очевидно, можно было со стороны народных депутатов предложить что-то иное. А так 8 месяцев не проголосован законопроект, и нет альтернативы», - подчеркивает Розенко.

По его мнению, дело не в законопроекте, а в позиции народных депутатов. «Я не знаю, о каком письме говорит Денисова, возможно, были другие приоритеты у правительства, но Министерство социальной политики заинтересовано, чтобы концепция была принята. Конечно, можно говорить о переносе даты введения закона в силу, пусть, на полгода. Это – не проблема. А технические детали можно было поправить ко второму чтению. Я уверен, что, при желании, его можно было принять уже в первом чтении. А потом народные депутаты имеют все возможности внести в документ правки, которые они считают целесообразными. Как это было с Трудовым кодексом», - сказал Розенко.

Розенко: Д ело не в законопроекте, а в позиции народных депутатов / Фото УНИАН

Проблема, по его словам, заключается еще и в том, что очень большое сопротивление идет относительно отмены системы спецпенсий, которая зафиксирована в правительственном законопроекте. «Открыто политики об этом не говорят, что не согласны с введением единого принципа начисления пенсий как для судей, прокуроров, чиновников, так и для обычных людей. Публично об этом не говорят, но по блокированию законопроекта это очевидно», - отметил министр.

Спецконфликт

Действительно, отдельный конфликт в отношении спецпенсий есть. Дело в том, что в марте Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что правительство до 1 мая должно внести пакет законов о пенсионной реформе, и если парламент до 1 июня его не примет, то система спецпенсий в Украине перестанет существовать.

Кабмин все сделал в срок, а вот депутаты пенсионную реформу так и не рассматривали. Посему с 1 июня 2015 года Пенсионный фонд прекратил назначать специальные пенсии для нардепов, министров, судей, прокуроров, таможенников, налоговиков и других чиновников. Но на законодательном уровне этот вопрос остался не урегулирован. Именно принятие закона о пенсионной реформе расставит все точки над «i».

Между тем, депутаты обратились в Конституционный суд по поводу законности отмены спецпенсий. Правительство, предвидя сложность процесса (во времена премьерства Юлии Тимошенко КС трижды возрождал спецпенсии, – УНИАН), решило направить своих официальных представителей для участия в заседании КС по этому вопросу.

А пока Кабмин и парламент разбираются, кто прав, отмена спецпенсий принесла свои плоды: только за семь месяцев было сэкономлено 230 миллионов гривен. Конечно, эта сумма небольшая, поскольку те пенсии, которые уже были назначены, продолжают выплачиваться. Но в последующие годы экономия будет расти.

Согласно отчетности Пенсионного фонда, в 2014 году на выплату спецпенсий было направлено 9,6 млрд грн, в том числе более 4,8 млрд грн – на выплату части пенсий, которые превышают размер, определенный по общим правилам. Последняя сумма и является возможной экономией в случае отмены спецпенсий, которые на сегодня получают 559 тысяч человек. Среди получателей спецпенсий – народные депутаты Украины, СССР и УССР – 1237 человек. Отдельной графой проходят и депутаты 4-х созывов областных, районных, районных в городах, городских советов – 14 386 человек. Есть еще среди получателей особого содержания прокуроры, судьи, помощники депутатов, чиновники различных рангов и т.д. Кстати, более тысячи бывших народных депутатов на сегодняшний день получают пенсию свыше 14 тысяч гривен в месяц (при этом, с 1 сентября 2015 года минимальная пенсия в Украине составляет 1074 грн, минимальная зарплата – 1378 грн).

Пока заинтересованные лица воюют за свои спецнадбавки, обычные украинцы, которые так и не могут понять, как можно прожить на средние пенсионные 1300 гривен в месяц, страдают от самого факта отсутствия реформы.

«Пенсионные» новации

На сегодня в Украине действует солидарная пенсионная система. Ее главный принцип – изживший себя социалистический – все сбрасываются в один котел, а затем средства распределяются. Так как пенсионеров из года в год становится все больше, тянуть на себе эту «армию» работоспособному населению уже не под силу. Как и обеспечить соцвыплаты Пенсионному фонду. Поэтому правительство и предлагает дать старт пенсионной реформе, которую пытаются реализовать еще с 2004 года.

Предлагается, что пенсия украинцев будет состоять из трех частей: солидарной – 55%, накопительной – 35% и негосударственной — 10%.

Солидарную часть пенсии предлагают насчитывать так же, как и сейчас, — в зависимости от размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, и от страхового стажа.

Накопительная часть пенсии будет складываться из суммы, скопившейся на персональном пенсионном счету, куда работодатели будут ежемесячно отчислять процент от зарплаты сотрудника. Размер обязательных страховых взносов предлагают увеличивать: с 2017 года он должен составит 2% от зарплаты, затем каждый год станет расти на 1%, и, с 2022 года, достигнет 7%.

По мере того, как будет увеличиваться размер обязательных страховых взносов, начиная с 2018 года будет уменьшаться размер единого взноса в Пенсионный фонд. То есть, произойдет перераспределение средств: в ПФ станет меньше денег, а на персональных пенсионных счетах работников — больше.

Накопительная система пенсионного страхования будет обязательной для украинцев младше 35 лет, а люди в возрасте от 35 до 55 лет должны будут до 1 января 2017 года определиться — будут ли они участвовать в накопительной системе пенсионного страхования. Деньги, которые начнут вкладывать в накопительную систему в 2017 году, начнут изыматься из нее примерно через 25 лет.

Третья, негосударственная часть пенсий, будет добровольной — в зависимости от того, захочет ли человек пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.

Средства, скопившиеся на индивидуальных пенсионных счетах, можно будет передавать по наследству. Участник накопительной системы пенсионного страхования сможет в любое время определить наследника, который получит, в случае его смерти, деньги с его пенсионного счета в Накопительном фонде или с его счета в негосударственном пенсионном фонде.

Также предлагается отменить специальные пенсии госслужащих, сотрудников органов местного самоуправления, налоговиков, таможенников, прокуроров, судей, научных и научно-технических работников. Однако спецпенсии останутся для военнослужащих, сотрудников МВД и СБУ.

Сейчас государство обеспечивает выходящего на пенсию человека 60% заработной платы любых, на его выбор, пяти лет, начиная с 2001 года. На первый взгляд, вроде бы, все выглядит справедливо. Вот только инфляция каждый раз съедает третью часть пенсии. Если сравнить ее размер с момента получения, к примеру, к 70 годам любого пенсионера, то инфляционные процессы сокращают ее почти в 2 раза. Получается, чем старше человек становится, тем меньшую пенсию в относительных величинах он получает. То есть, своих пенсионеров мы из года в год загоняем в яму. Причина – законная индексация проводится в «ручном режиме» - когда есть на это средства.

Галина Третьякова считает, что нужно было бы раз в году обеспечивать индексацию соответственно инфляции позапрошлого или прошлого годов. По ее мнению, в целом, нужно проводить индексацию соответственно уровню роста средней заработной платы, а не инфляции, т.к. этим индексом часто манипулируют. «Индексация проводится в ручном режиме, когда правительство, депутаты видят, что терпению народа наступает конец. Как сказал осенью Яценюк – мы можем это сделать. И в октябре индексация состоялась. Просто не было источника финансирования… Все нужно менять. Украина, в отличие от Европы, до сих пор не диверсифицировала источники финансирования пенсий. Конструкции есть разные, но смысл один – источников должно быть несколько. Если он один - государство, а другие не застимулированы, в том числе, и в налоговом смысле, то достойную пенсию получить невозможно. Это – экономический факт», - отметила Третьякова.

Эксперт уверяет, что лучшее решение - накопительная система, когда достойную пенсию можно собрать, отчисляя от своей заработной платы 12-14% в трудовой период. А в солидарной системе, чтобы получить соответствующий результат, нужно отчислять 28-36% - в зависимости от того, как складывается ситуация на рынке труда. Поэтому экономически накопительную систему нужно было запускать давно и стимулировать третий добровольный уровень.

«Это нужно делать немедленно, но есть политики, которые говорят, мы, мол, будем делать ставку на государство, создадим государственный накопительный фонд. То есть, во всех других юрисдикциях это делать можно, а у нас нельзя. Я такой концепции не придерживаюсь. Считаю, что Украина слабо привлекает частный бизнес для решения, в том числе, вопросов социальной защиты населения, и не создает контроль этого частного бизнеса. Поэтому нужна реформа финансового сектора, его контроль и привлечение бизнеса. И скинуть пенсионную проблему с государственных плеч», - акцентировала она.

По ее мнению, необходимо запустить второй уровень пенсионной реформы, но при этом создать систему надзора и гарантирования. И это – очень серьезный вызов для политиков, чиновников и регуляторов. «Необходима политическая воля. Всем, кто уже на пенсии, хуже не будет, а молодежь и те, кому несколько лет осталось до пенсии, будут обеспечены только лучшие условия. Откладывая 30% от заработной платы, если хранить деньги на длинных вкладах, можно спокойно, без риска, насобирать себе достойную сумму. Вся Европа имеет накопительные деньги, вся Америка также, а Украина – нет. 90% населения выиграют, а тех, кто потеряет, защитит государство. Но таких будет лишь 10%. С сегодняшней пенсионной системой государство никогда не справится с дефицитом бюджета, особенно, с учетом снижения ЕСВ. С социализмом пора кончать», - подчеркнула Третьякова.

Вместе с тем, глава профильного комитета Верховной Рады Людмила Денисова также не отрицает, что пенсионная реформа необходима, но ее удивляет, причем здесь предлагаемый накопительный уровень. По ее словам, сегодня у Украины проблема с солидарным уровнем. «Сейчас граждане выходят на пенсию и получают минималку, т.к. она не индексируется и не пересчитывается, согласно уровню инфляции. Нужно в этом направлении реформу проводить», - считает народный депутат.

И снова спор. Хотя велосипед придумывать не нужно. Можно просто собрать пазл пенсионной реформы Украины из лучших мировых практик, которые больше всего подойдут нашей стране.

Западный опыт

Пенсионная система США признана одной из самых совершенных в мире, а размер пенсий — выше, чем в среднем в европейских странах. Американцы могут обеспечить себе не одну, а три пенсии: государственную, частную корпоративную, по месту работы, и частную индивидуальную, путем открытия личного пенсионного счета. Государственная пенсия у среднего американца составляет около половины его заработной платы и зависит от количества проработанных лет и отчислений в пенсионную систему. Она выгодна, в основном, госслужащим. Так как прожить на государственную пенсию, если вы не госчиновник, не нищий, пользующийся полным набором государственных пособий, в том числе, субсидированным жильем, трудно, то американцы предпочитают копить на старость в пенсионных фондах. Причем есть возможность отчислять с каждой зарплаты необлагаемые налогами средства, еще и работодатель отчисляет на ваш счет сопоставимую сумму, что увеличивает отчисления в полтора-два раза.

Кстати, каждый американец может взять на свои экстренные нужды (на покупку жилья, обучение и т.д.) низкопроцентную ссуду, а затем помесячно выплачивать этот долг. Но при этом вы выплачиваете долг самому себе, так как все отданные средства возвращаются в ваш же пенсионный фонд. После наступления пенсионного возраста человек имеет право на получение пенсий, а еще через несколько — снять все средства, потратив их на лечение, туризм или подарив потомкам. В этом случае выплаты прекращаются, и пенсионный счет закрывается. В США пенсионный возраст начинается с 67 лет, но можно окончить свою трудовую деятельность в 62 года. Правда, это будет не полная, а частичная пенсия, составляющая примерно 75% от положенной. И все равно примерно 60% сегодняшних американцев предпочитает не дожидаться своего срока, а оформить пенсию раньше. Тем более, что накопить средства на беспроблемную старость они способны, благодаря продуманной пенсионной системе.

В Германии основная составляющая пенсий – государственная. Она не накопительная. Люди получают пенсию за счет взносов в Пенсионный фонд. Платят их на паритетной основе работники и их работодатели. Государственным чиновникам пенсия начисляется и выплачивается из государственного бюджета. Могут не участвовать в государственном страховании предприниматели, а также врачи, адвокаты или артисты. Большинство из них платит взносы в профессиональные страховые кассы.

Размер государственной пенсии зависит от трудового стажа и зарплаты. У женщин в стаже учитывается воспитание детей. Раньше пенсии налогом не облагались. Но, начиная с 2005 года, постепенно вводилось налогообложение и доходов по старости. После выхода на пенсию можно продолжать работать, на размер пенсии дополнительный заработок не влияет.

Но помимо государственной пенсии существует еще ряд вариантов подсобрать на старость. Один из них – производственная пенсия, многие работающие участвуют в негосударственных пенсионных фондах и имеют личный пенсионный план, ежемесячно внося на свой счет взносы. Зачастую, предприниматели доплачивают определенную часть взноса, а, в некоторых случаях, чтобы привлечь и удержать квалифицированную рабочую силу, берут на себя всю сумму взноса. Еще одно преимущество для предпринимателей: взносы в систему производственного страхования вычитаются из общей суммы, облагаемой налогом. Пенсионный фонд застрахован, так что, даже в случае банкротства предприятия, пенсии сохраняются. Существует еще и частное пенсионное страхование. В результате, многие немцы получают сразу три пенсии – государственную, производственную и частную.

Во Франции пенсионная система двухуровневая – накопительная и солидарная. Пенсия в первом случае выплачивается из средств, которые человек откладывает на протяжении трудовой деятельности. Во втором – пенсии выплачиваются из отчислений работающих. Пенсия во Франции составляет 50% от средней зарплаты, рассчитываемой за последние 11 трудовых лет. Но существует такое понятие как минимальная и максимальная государственная пенсия.

Возможен досрочный выход на пенсию, действует система надбавок супругам, имеющим не менее трех детей, и супругу, на иждивении которого находится другой, не имеющий собственной пенсии. Кроме того, существует возможность наследования пенсионных прав, а также возможность трудоустройства после выхода на пенсию. Но тогда продолжающий работать пенсионер должен уплачивать со своего заработка так называемый взнос солидарности в фонд страхования по безработице. Исключением является ситуация, когда размер получаемой пенсии и заработка меньше гарантированного минимума заработной платы.

Кроме основных, во Франции существуют обязательные дополнительные системы социального страхования, функционирующие на основе межпрофессиональных национальных соглашений. Наряду с системой трудовых пенсий, во Франции существует также система социальных пенсий. Их выплата гарантируется государством независимо от характера и продолжительности профессиональной деятельности. В отличие от пенсионеров, получающих трудовую пенсию, «социальные» пенсионеры обладают рядом льгот, таких, как бесплатная юридическая помощь, освобождение от налога на жилье и земельного налога, бесплатное телефонное обслуживание и др. Финансирование системы социальных пенсий производится через фонд солидарности по старости, доходы которого формируются из средств, поступающих от всеобщего социального налога.

В Великобритании трехуровневая пенсионная система: базовые государственные пенсии, государственные пенсии по выслуге лет и негосударственные пенсии. Базовые пенсии получают все без исключения британцы по достижении пенсионного возраста (под пенсионным в Великобритании подразумевается 60-летний для женщин и 65-летний возраст для мужчин). Размер такой пенсии – фиксированный и не зависит ни от стажа работы пенсионера, ни от его трудовых успехов и получаемой в течение трудового периода его жизни зарплаты. Как правило, для безбедного существования пенсионера базовых государственных выплат недостаточно - установленный государством размер пенсии минимальный. Государство гарантирует ее в размере 20% средней зарплаты работника. Дополнительно есть еще и трудовая пенсия, которая тоже формируется за счет взносов работника, но уже пополам с работодателем. Она напрямую зависит от размера выплат, сумма фиксируется в договоре работника и работодателя, и, как правило, превышает 20% от заработной платы. Кроме того, в Великобритании существует множество способов накопления частных пенсий — от корпоративных программ на предприятиях до развитой системы добровольных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

Как видим, ни одна страна мира не обходится без накопительной системы пенсионного обеспечения. Людям предоставляют выбор, и при этом не лишают их государственной поддержки. Украинцам же остается надеяться, что погрязшие в распрях правительство и народные депутаты все-таки образумятся и вспомнят о своем прямом долге – работать во благо Украины, точнее, народа Украины, и переведут социальную политику страны на цивилизованные принципы.

Законодателям еще необходимо подумать, как поддержать пенсионеров с минимальной пенсией – они останутся даже при введении в действие пенсионной реформы с накопительной системой. Новшества эту категорию пенсионеров не коснутся, а выжить на «благодарную опеку» государства в размере чуть более тысячи гривень невозможно. Старики не должны быть выброшены за борт реформ, но пока что власть предлагает им лишь жалкую подачку – призрачную индексацию, которая выливается в надбавку в несколько десятков гривен в год…

Нана Черная (УНИАН)