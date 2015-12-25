ВР поддержала предложения президента к закону о правах внутренне перемещенных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, накануне парламент в "сигнальном" голосовании не поддержал этот законопроект.

По словам представителя президента в ВР Степана Кубива, законопроектом, в частности, предусматривается, что в случае неизвещения внутренне перемещенным лицом о своем возвращении на постоянное место жительства, решение об отмене действия справки о взятии данного лица на учет принимается на основании данных о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства и информации о его перемещении в пределах Украины. Это дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось на постоянное место жительства.

”Однако законом, который поступил на подпись президенту Украины, не определен уполномоченный орган, который будет устанавливать факт отсутствия внутренне перемещенного лица по месту жительства и подтверждать информацию о его перемещении в пределах Украины. Кроме того, законом не урегулирован механизма проверки факта длительного отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства и информации об их перемещении в пределах Украины”, - сказал Кубив.

В связи с чем, пояснил он, руководитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения будет лишен возможности принимать правомерное решение об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.