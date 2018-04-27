Новогодний распил: госфонд накануне ликвидации "освоит" треть миллиарда

Исполнительная дирекция Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности назначила на 19 января раскрытие предложений по тендеру на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения на сумму в 312 миллионов гривень. Об этом сообщает «Вестник государственных закупок».

Анализ документации конкурсных торгов дает основания предполагать, что еще до раскрытия предложений уже смело можно называть победителей тендера. Это 24 санаторно-курортные учреждения, входящие в частное акционерное общество «Укрпрофоздоровныця». Кстати, санатории «Укрпрофоздоровныця» зачастую выигрывали тендеры, проводимые Фондом, и в предыдущие годы. Полтысячи других действующих в Украине санаториев даже не допущены к участию в тендере.

Дискриминационные условия

Победа из года в год практически одних и тех же участников в проводимых Фондом тендерах не случайна. Все дело – в специфических условиях.

К примеру, торги проводятся не с целью выбрать самые лучшие санатории, которые предоставляют услуги по лечению, а выбрать «нужные» санатории в конкретном месте предоставления услуг. К примеру, указывается место предоставления услуг по лоту – только Одесса, Ланжерон. Или – «село Вербки Днепропетровской области» и т.д.

«Конечно, такая детализация места предоставления услуг приводит к неправомерному определению победителей торгов. К примеру, в селе Вербки Днепропетровской области находится только один санаторий – «Солнечный». Поэтому он логично становится победителем. В поселке Песочин Харьковской области имеется тоже только один санаторий – «Роща». Следовательно, никто, кроме «Рощи», победителем не станет, хотя может предоставлять такие же услуги, что и «Роща». Все просто – он находится в другом месте», – рассказал УНИАН глава консалтинговой компании «Ванкора» Анатолий Дзюбак, проанализировав проводимые Фондом тендеры на покупку путевок начиная с 2013 года.

Такая детализация места предоставления услуг является явно дискриминационной. Она не обеспечивает право на участие в торгах всех заинтересованных участников и не создает свободную конкуренцию. Неудивительно, что санаторно-курортные учреждения целых регионов таких как Николаевская, Тернопольская и Сумская области даже не могут принять участие в торгах.

Но, пожалуй, самое главное: назначенный на 19 января тендер не соответствует требованиям вступившего в силу с 1 января 2015 года закона «Об обязательном государственном социальном страховании», поскольку он проводится по регламенту, утвержденном правлением Фонда еще в 2009 году.

Кстати, это и объясняет спешку, с которой дирекция Фонда в последний момент решила провести сомнительный тендер. Ведь он был объявлен 9 декабря 2015 года, а через несколько дней начата процедура ликвидации Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности как юридического лица.

Старая схема

Фонд и раньше проводил сомнительные с точки зрения закона тендеры. В декабре 2013 года – в разгар Революции Достоинства – дирекция Фонда заключила договоры о предоставлении услуг санаторно-курортного лечения на 126 миллионов гривень с субъектами хозяйствования, которые не являются санаториями. Такие действия явно не соответствовали ни законодательству об осуществлении госзакупок, ни даже тем специфическим условиям, утвержденным самой же дирекцией фонда. К примеру, фирма «Клеоника» создается в Киеве в средине октября 2013 года с уставным капиталом в 1 тысячу гривен. А уже в декабре она становится победителем тендера. С ней Фонд подписал договор на суму… 42 миллиона гривень! Аналогичная ситуация – с киевской компанией «Санаторно-курортный центр», которой, по договору с Фондом, предусматривается оплата свыше 82 миллионов гривень.

В сентябре 2015 года Антимонопольный комитет вынес решение, которым установил факт совершения этими двумя фирмами согласованных действий, которые касаются искажения результатов тендера, проведенного Фондом еще в 2013 году, и наложил штраф – по 340 тысяч гривень на обе фирмы. Однако это мало кого интересует. Фирмы исчезли с 126 миллионами гривень, а ответственные лица – не пострадали. Никого даже не уволили, не то, чтобы уголовные дела возбудить.

К слову, нынешний состав дирекции Фонда и тендерного комитета был сформировал еще в 2012 году, когда министром социальной политики была Наталья Королевская. С тех пор дирекция не менялась.

В 2014 году дирекция Фонда отличилась тем, что провела закупку путевок на 155 миллионов гривень. 90% этих средств ушло на санатории «Укрпрофоздоровныци».

«При таких «благоприятных» условиях, почему же не провести очередной «дерибан» денег фонда на 2016 год по схемам, которые не раз срабатывали ранее? Тем более, что отвечать за все будет уже правопреемник после реорганизации», - прокомментировал ситуацию Дзюбак.

Министр знает, но ничего не может

Государственный надзор за деятельностью Фонда соцстрахования возложен на Министерство социальной политики Украины. Однако, как утверждает министр Павел Розенко, Фонд по временной потере трудоспособности является самоуправляющей организацией и ни министерство, ни правительство, ни любой другой орган власти не имеет на него никакого влияния.

Как утверждает Павел Розенко, Фонд по временной потере трудоспособности является самоуправляющей организацией и ни министерство, ни правительство, ни любой другой орган власти не имеет на него никакого влияния.

Вместе с тем министр сообщил, что ему известно о ситуации с тендерами. «Буквально неделю назад мы направили официальное письмо в Фонд социального страхования с просьбой проинформировать нас о событиях, которые происходят в Фонде. После получения подтверждений или опровержений данных фактов мы на основании этой информации обратимся в соответствующие правоохранительные органы», - заявил Розенко в комментарии УНИАН.

«И именно правоохранительные органы имеют все полномочия для того, чтобы проверить прозрачность тендерных процедур в Фонде соцстрахования на случай временной утраты трудоспособности. Кто выписывает эти тендерные процедуры, кто туда допускается, кто не допускается, почему устанавливаются ограничения, почему вокруг этого возникают скандалы», - добавил министр.

Но будут ли должностные лица добровольно информировать министерство о допущенных ими правонарушениях – большой вопрос. И пока сыр да бор – так назначенный на 19 января 2016 года сомнительный тендер и пройдет.