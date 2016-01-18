Кризис набирает обороты: В РФ зафиксирован рост числа протестных акций работников

Об этом пишет "Газета.Ru".

Всего за год зафиксировано 409 трудовых протестов, на 40% больше, чем в прошлом году, и на 76% больше, чем средний показатель 2008–2013 годов.

Рекордным оказалось не только общее число протестов. В рамках мониторинга особо выделяются акции с полной или частичной остановкой работы, то есть радикальные протесты, в ходе которых работники переходят от слов несогласия и демонстрации своего отчаянного положения к конкретным действиям.

Российские работники 168 раз останавливали работу в знак протеста. Это на 73% больше, чем в прошлом году, и на 87% больше, чем в среднем за период 2008–2013 годов. Увеличилась и доля акций с остановкой работы в общем количестве протестов. Обычно треть всех протестов сопровождается остановкой работ, а в 2015 году этот показатель увеличился до 41%.

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Главной причиной, побудившей работников протестовать, стали невыплаты заработной платы - 48% всех выступлений были связаны с этим, отмечает издание.

Причем в предыдущие годы доля невыплат, как причины протестов устойчиво снижалась на протяжении последних лет. В 2008 году 58% выступлений работников были вызваны этой причиной, и ежегодно ее доля снижалась вплоть до 2013 года - 29%.

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"Такая тенденция порождала надежду, что столь позорное для общества и экономики явление, как неплатежи, со временем исчезнет... Но уже в 2014 году доля неплатежей среди остальных причин подскочила до 38%, а через год стало окончательно ясно: тенденция переломилась, невыплаты зарплаты вернулись в нашу жизнь и опять стали главной причиной протестов", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Российский рубль утром в понедельник, 18 января, преодолел новые минимумы по отношению к американской и европейской валютам на фоне падения нефтяных котировок ниже 28 долларов по марке Brent.