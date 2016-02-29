Первый анализ закупок лекарств через международных посредников: в Украину поставят препараты для стран третьего мира
Организация «Медицинский контроль» провела анализ первых результатов госзакупок лекарств для Украины через международных посредников. Эксперты организации утверждают, что украинцам будут поставлены низкокачественные препараты из стран третьего мира.
Кроме того «Медконтроль» обнаружил в схеме поставки препаратов компании, связанные с коррупционными схемами экс-министра Минздрава Раисы Богатыревой.
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«В списке закупаемых препаратов – не высококачественные лекарства из Европы или США. Производителей некоторых препаратов до недавнего времени вообще не существовало... Для того чтобы показать «экономию средств», были закуплены препараты неизвестных индийских производителей. Отсюда и отчет Минздрава о «сверхэкономии» бюджетных денег на закупках в 30% - 60%. За счет такой «экономии», украинцы в лучшем случае, получат расфасованный в каком-нибудь индийском гараже мел» - сообщает на своей странице в Facebook руководитель организации «Медконтроль» Игорь Щедрин.
«Самое интересное – кто возит. В списке поставщиков препаратов – все те же скандально - известные компании, выигрывавшие тендеры при экс-главе Минздрава Раисе Богатыревой и Кабмине Николая Азарова. Например, поставщик «Нортон Украина», у которого около 5 позиций даже в этом небольшом списке. А что такое «Нортон Украина»? Это компания непосредственно связанная с печально известным Борисом Литовским, тем самым который годами заваливал Украину, при содействии Минздрава, индийским «мелом» - добавляет И. Щедрин.
«Нам обещали, что будут закупать высококачественные лекарства. Например, «Людмила Фарм» будет поставлять Минздраву «отличный европейский» препарат «Альвотиниб», который, кроме Украины, зарегистрирован только в Боснии и Герцеговине и в Казахстане. Мальтийская фирма Pharmadox, которая его якобы производит, располагает только сайтом-визиткой. В действительности Pharmadox – посредники, а производитель – на Балканах.
В список закупаемых лекарств вместо «хороших европейских препаратов» попадают такие позиции, как тот же метотрексат, торговое название – «Vistrexate». Страна происхождения – Индия. Этот препарат делают в индийском горном селе Bhatoli Kalan, производитель фирма Venus Remedies. Инструкция у этого препарата только для Украины, ни в одной другой стране ее нет. Это значит, что в мире он нигде не применяется.
Его делают на окраине индийского села, которое находится рядом с технопарком. «Адрес» из инструкции – это гараж на холме около производственного парка Джармаджри», - написал глава организации «Медконтроль».
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Напомним, в начале февраля Минздрава совместно с представителями общественных организаций «Пациенты Украины» и «Центр противодействия коррупции», провели брифинг на котором заявили, что по первым результатам тендеров затраты на покупку лекарств снизились на 30%-60%. Общая сумма на покупку лекарств за средства госбюджета через международных посредников составляет более 2 млрд. грн. При этом представители той же организации «Пациенты Украины» ранее заявляли о необходимости ее увеличения минимум до 8 млрд. грн.