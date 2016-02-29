Первый анализ закупок лекарств через международных посредников: в Украину поставят препараты для стран третьего мира

Кроме того «Медконтроль» обнаружил в схеме поставки препаратов компании, связанные с коррупционными схемами экс-министра Минздрава Раисы Богатыревой.

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«В списке закупаемых препаратов – не высококачественные лекарства из Европы или США. Производителей некоторых препаратов до недавнего времени вообще не существовало... Для того чтобы показать «экономию средств», были закуплены препараты неизвестных индийских производителей. Отсюда и отчет Минздрава о «сверхэкономии» бюджетных денег на закупках в 30% - 60%. За счет такой «экономии», украинцы в лучшем случае, получат расфасованный в каком-нибудь индийском гараже мел» - сообщает на своей странице в Facebook руководитель организации «Медконтроль» Игорь Щедрин.

«Самое интересное – кто возит. В списке поставщиков препаратов – все те же скандально - известные компании, выигрывавшие тендеры при экс-главе Минздрава Раисе Богатыревой и Кабмине Николая Азарова. Например, поставщик «Нортон Украина», у которого около 5 позиций даже в этом небольшом списке. А что такое «Нортон Украина»? Это компания непосредственно связанная с печально известным Борисом Литовским, тем самым который годами заваливал Украину, при содействии Минздрава, индийским «мелом» - добавляет И. Щедрин.

«Нам обещали, что будут закупать высококачественные лекарства. Например, «Людмила Фарм» будет поставлять Минздраву «отличный европейский» препарат «Альвотиниб», который, кроме Украины, зарегистрирован только в Боснии и Герцеговине и в Казахстане. Мальтийская фирма Pharmadox, которая его якобы производит, располагает только сайтом-визиткой. В действительности Pharmadox – посредники, а производитель – на Балканах.

В список закупаемых лекарств вместо «хороших европейских препаратов» попадают такие позиции, как тот же метотрексат, торговое название – «Vistrexate». Страна происхождения – Индия. Этот препарат делают в индийском горном селе Bhatoli Kalan, производитель фирма Venus Remedies. Инструкция у этого препарата только для Украины, ни в одной другой стране ее нет. Это значит, что в мире он нигде не применяется.

Его делают на окраине индийского села, которое находится рядом с технопарком. «Адрес» из инструкции – это гараж на холме около производственного парка Джармаджри», - написал глава организации «Медконтроль».

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Напомним, в начале февраля Минздрава совместно с представителями общественных организаций «Пациенты Украины» и «Центр противодействия коррупции», провели брифинг на котором заявили, что по первым результатам тендеров затраты на покупку лекарств снизились на 30%-60%. Общая сумма на покупку лекарств за средства госбюджета через международных посредников составляет более 2 млрд. грн. При этом представители той же организации «Пациенты Украины» ранее заявляли о необходимости ее увеличения минимум до 8 млрд. грн.