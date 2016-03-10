Лукашенко о повышении пенсионного возраста: скажи женщине, что она старуха в 55 лет, обидится!

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым, если повышение пенсионного возраста, что широко обсуждается сейчас в стране, коснется всех, передает БЕЛТА.

"Но надо учитывать все: разницу продолжительности жизни мужчин и женщин, специфику города и села, условия труда в некоторых сферах и другие факторы", - сказал глава государства.

Он констатировал, что средняя продолжительность жизни в стране увеличилась по сравнению с 90-и годами прошлого века.

Читайте такжеЛукашенко заявил МВФ, что не будет ломать созданную им "схему социального государства" "Поэтому 55-60 лет – это нормальный возраст. И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: раз ты не старуха, не пенсионерка, давай поработай – другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе. В 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет", - сказал Лукашенко.

"Не хочу уже тут говорить о наших прославленных представителях силовых структур, которые сегодня в принципе в 45 лет могут уйти на пенсию. 90% с лишним могут уйти в 45 лет на пенсию. И что ж это за пенсионер в 45 лет?! Думаю, будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех", - считает Лукашенко.

Он отметил, что находится между двумя мнениями: предложениями правительства по повышению пенсионного возраста, основанными на экономике, и мнением народа - с другой стороны. Президент обратил внимание на то, что люди активно обсуждают эту злободневную тему. При этом главный посыл – все хотят, чтобы пенсии повышались и обеспечивали нормальный уровень жизни, а вот каким образом достичь этого, тут мнения зачастую расходятся.

"...Скажу откровенно, по моим данным (я уверен, что они точны), мы пока не достигли подавляющего большинства среди населения, которое бы поддерживало это предложение правительства о повышении пенсионного возраста. Мы близки к половине. И люди откликаются на наши предложения, просьбы, пусть даже медленно, но после того, как мы им объясняем, рассказываем, рекомендуем, они понимают, о чем идет речь. Белорусы – люди образованные", - сказал президент Беларуси.

"Я долго думал над этой проблемой и буду исходить из одного принципа, которым я пользуюсь всегда: не процессы, происходящие в обществе, экономике, должны управлять нами, а мы должны управлять этими процессами. И если ситуация терпима, можно потерпеть, но если она приближается к тому рубикону, который невозможно допустить и перейти, значит, надо принимать решение, чтобы потом эти процессы не управляли нами, потому что это будет себе дороже как в политике, экономике, так и в финансах", - считает белорусский лидер.