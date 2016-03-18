ЮНИСЕФ начинает реализацию двух проектов по поддержке пострадавших в результате конфликта на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Общий объем финансирования двух проектов составляет 30 млн долл. США (27 млн евро). Эти средства будут использованы на реализацию двух масштабных проектов в таких ключевых сферах как доступ к чистой воде, обеспечение надлежащих санитарных и гигиенических условий, защита прав детей, интеграция внутренне перемещенных лиц, достижение социальной сплоченности и восстановление мира». Проекты будут реализовываться в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в подконтрольных правительству районах Украины Донецкой и Луганской областей.

Половина финансирования – 15,6 млн долл. (14,2 млн евро) от правительства Германии предоставлена через Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ). Эти средства будут направлены на обеспечение гуманитарной помощи и стабильного водоснабжения, а также создание надлежащих санитарно-гигиенических условий для 750 тыс. человек, в том числе 250 тыс. переселенцев и 500 тыс. членов общин. Кроме того, наиболее уязвимым группам детей будет обеспечен доступ к сети десяти центров поддержки семьи и девяти мобильным бригадам, созданным в 20 школах в семи областях Украины для предоставления психосоциальной помощи и посредничестве в разрешении конфликтов.

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В ЮНИСЕФ отмечают, что второй проект будет способствовать интеграции перемещенных лиц и предоставит им социальные услуги с целью укрепления социальной сплоченности и стабильности в регионах. Проект поможет ответить на особые вызовы, встающие перед детьми, их семьями и общинами, в которых они находятся. Бюджет этого проекта составит 14 млн долл. (12,8 млн евро), которые предоставляются Банком развития KfW. Проект будет внедряться в пяти областях Украины.

В рамках этого проекта будет проведен ремонт детских садов, в результате чего будет создано 7,5 тыс. новых мест для детей. Учебные материалы будут предоставлены 13 тыс. детей, которые получат пользу от повышения качества дошкольного образования. Кроме того, будет расширен доступ к услугам раннего вмешательства для детей младшего возраста с инвалидностью, риском получения инвалидности или проблемами здоровья, которые будут способствовать полноценному развитию детей. Будут созданы новые пункты оказания соответствующих услуг, повышена квалификация 400 специалистов и обеспечено улучшение осведомленности родителей и лиц, заботящихся о детях, по вопросам инвалидности и поддержания детей на ранних стадиях развития. Мобильные бригады обеспечат предоставление услуг раннего вмешательства в отдаленных и сельских регионах.

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Кроме того, ЮНИСЕФ передаст 300 учебным заведениям спортивный инвентарь и оборудование, а также организует футбольные и волейбольные соревнования для 3,6 тыс детей и подростков. По меньшей мере 20 молодежных центров будут оказывать поддержку 1,3 тыс. подросткам в реализации их собственных социальных проектов, развитии лидерства и навыков урегулирования конфликтов.

По данным организации, в результате конфликта на Донбассе около 3,1 млн человек в Украине нуждаются в помощи. Подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц живут в общинах, которые были серьезно поражены конфликтом, в частности, страдают от разрушения самых необходимых объектов инфраструктуры, таких как система водоснабжения и учебные заведения.