Наличие какого-либо имущества не влияет на право получения субсидии – Гройсман

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

«В обществе ходят слухи о том, что если у кого-то из членов семьи в собственности есть земельный пай, то такая семья может претендовать на субсидию. Ответственно заявляю - это неправдивая информация», - цитирует Гройсмана пресс-служба.

В то же время в сообщении отмечается, что для расчета субсидии учитывается только доход домохозяйства, в том числе и от имущества, например, если пай сдается в аренду.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, которые нуждаются в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 годах вырастет с 5,5 миллиона до 8-9 миллионов после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году расходы превысят 40 миллиардов гривень.

По словам вице-премьера Павла Розенко, в государственном бюджете Украины на 2017 год будет предусматрено не менее 45 миллиардов гривен на субсидии населению. В то же время, по прогнозам Минфина, эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.