Выход из финансового кризиса – сокращение персонала?

Если HR-менеджерам необходимо предпринять меры по оптимизации затрат компаний, с учетом финансового кризиса, то 38% решат эту задачу путем сокращения численности сотрудников.

Такие данные приводятся в исследовании офиса компании АНКОР в Донецке «Работа HR-службы в условиях финансового кризиса», цель которого - выяснить, насколько HR-менеджеры украинских компаний используют специальные программы по работе с персоналом в условиях изменяющейся экономической ситуации.

В исследовании приняли участие 110 директоров по персоналу, которые в основном представляют украинские и иностранные компании различных секторов бизнеса.

Согласно исследованию, 30% HR-менеджеров - сократят штатные и административные расходы, 14% - поменяют организационную структуру и распределят функциональные обязанности, 9% - готовы сократить заработную плату, 6% - предпочтут вкладывать в развитие ключевых сотрудников, 3% - займутся перепрофилированием и ротацией персонала.

Следует отметить, что лишь 19% респондентов озвучили потребность в поддержке со стороны консалтинговых компаний или независимых экспертов для разрешения вопросов с высвобождением персонала.

Между тем, 60 респондентов отметили, что в их компании не существует специальной программы по работе с персоналом.

Как подчеркивают эксперты, оценить эффективность мер (сокращение расходов и оптимизация штата) - это то, с чем каждая конкретная компания столкнется только лишь на выходе из кризисной ситуации, оценив экономический эффект от высвобождения персонала.

Холдинг АНКОР — крупнейшая рекрутинговая компания в Украине и СНГ. С 1990 АНКОР специализируется в области подбора персонала и кадрового консалтинга и оказывает широкий спектр кадровых услуг: подбор специалистов и менеджеров, подбор на позиции начального и среднего уровня, аналитические исследования рынка труда и заработных плат, выведение персонала из штата компании, предоставление персонала на долгосрочные и краткосрочные проекты, массовые проекты, тестирование, аудит и оценка персонала, расчет заработных плат.

Ежегодно АНКОР обслуживает более 1500 клиентов - украинских и международных компаний. За 2007 год офисы АНКОРа трудоустроили более 6 500 человек. Оборот холдинга по итогам 2007 года составил около 114 млн. долл., на 44% превысив результат 2006 года. Число сотрудников компании на сегодняшний день составляет около 1000 человек.

На сегодня холдинг АНКОР представлен 43 офисами: 35 - в России, 5 - в Украине, 2 - в Казахстане и 1 - в Беларуси. В планах холдинга - дальнейшее развитие бизнеса в регионах, в том числе открытие офиса в Харькове до конца 2008 года.