Пошлины на ввоз автомобилей могут увеличиться на 15%

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) выражает обеспокоенность разрабатываемым Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины «Антикризисным пакетом №2», по которому предлагается увеличить пошлину на ввоз автомобилей в Украину с 10% до 25%.

Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, представители предприятий автомобилестроительной отрасли Украины пытаются искусственно и необоснованно ограничить ввоз автомобилей импортного производства. При этом он отметил, что введение таких инициатив как повышение пошлины может негативно повлиять на функционирование автомобильного рынка и привести к существенному и необоснованному сокращению поступлений в госбюджет Украины. «Мы категорически против повышения пошлин до 25%», – сказал О.Назаренко.

В свою очередь, отметил президент ВААИД, президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав Щербина, автоимпортеры хотят равных условий для всех участников рынка.

«Наша ассоциация призывает к стабильным условиям работы. Мы хотим равных условий на рынке», – отметил С.Щербина.

Представители ВААИД отмечают, что именно в условиях кризиса ситуация на автомобильном рынке Украины нуждается в особом внимании и контроле со стороны государственной власти, и обращают внимание на то, что без соответствующего государственного контроля, в условиях введения лишь запретов автомобильный рынок Украины может стремительно стать «теневым».

По словам О.Назаренко, на сегодня уже существует 14 схем ввоза автомобилей в Украину без уплаты надлежащих налогов путем использования лазеек в законодательстве (схемы «фиктивное наследство», «переезд на постоянное место проживания», «временный ввоз фиктивным иностранным представительством», «льготник», «целевое назначение для граждан с физическими изъянами через органы социальной опеки» и т.п.).

По его информации, в результате технического повышения ставки ввозной пошлины страна получит, с одной стороны, полное прекращение официального автоимпорта и катастрофические потери госбюджета, а с другой – рост потока контрабанды и последующее использование фиктивных схем. При этом количество ввезенных автомобилей и вывезенных из Украины средств в иностранной валюте не изменится, а госбюджет не получит ни копейки.

Также, по его информации, схема увеличения ввозной пошлины обходит существенную часть автомобильной импортной группы. В частности, машинокомплекты и кузова, которые используют непосредственно автосборщики. Расчет за эту группу товаров происходит также в иностранной валюте. Таким образом, увеличение тарифов лишь на готовые импортные автомобили не приведет к сокращению отрицательного сальдо Украины, а только изменит соотношение импорта в отрасли в интересах расчетов за машинокомплекты.

В свою очередь, член правления ВААИД, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» Елена Дунина отметила, что в условиях финансового кризиса на сокращение объемов импорта автомобилей в Украину уже повлияли и продолжают влиять два существенных фактора: рост курсов основных валют в октябре-ноябре как результат повышения стоимости импортированных автомобилей в национальной валюте на 11-19% даже при одновременном снижении той же стоимости в валюте страны происхождения автомобилей; уменьшение объемов потребительского кредитования в 5-6 раз, что при доле продаж автомобилей в кредит от 45% до 55%, в зависимости от ценовой группы, уже означает уменьшение рынка на 37-46%.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 102 компании официальных автоимпортеров и автодилеров.