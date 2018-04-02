Антикризисная корзина Деда Мороза по-украински

Каждый украинец собирается потратить на новогодние праздники около 2,2 тыс. грн.

Из них на подарки уйдет около 1 тыс. грн. (в среднем 8 подарков), на праздничный стол – 850 грн., на выход в свет (кафе, бары, ночные клубы) – 320 грн. При этом новогодний бюджет киевлянина будет на 400 грн. больше, чем у жителей других городов.

Об этом свидетельствуют результаты предновогоднего опроса, проведенного впервые в Украине компанией Deloitte.

Финкризис и украинцы

Не смотря на нерадужные ожидания от развития отечественной экономики в следующем году (38% украинцев ждут спада), а значит, с учетом снижения собственной покупательской способности, многие еще не успели почувствовать на себе влияние финансового кризиса.

При этом мнения украинцев о влиянии кризиса на их личное финансовое положение кардинально разошлись: 52% считают, что кризис на них повлиял, а 48% не чувствуют прямого влияния на свои финансы. Для сравнения отметим, что больше половины населения почувствовали влияние кризиса в Турции, Румынии, Испании и Южной Африке, и только 20% жителей России. В то же время 61% украинцев полагают, что их семейный бюджет на протяжении следующего года останется на том же уровне или улучшится. А жители стран Западной Европы ожидают ухудшения своих финансовых дел.

Подавляющее большинство жителей (63%) считают, что сегодня экономика Украины находится в состоянии рецессии и всего 15% полагают, что сегодня экономическая ситуация в стране стабильная.

При этом экономической и политической стабильности в стране в ближайшем будущем ждут всего 9% населения, что ставит Украину на второе место среди самых нестабильных стран после Бельгии (за ними идут Чехия, Португалия, Южная Африка).

Думы о новогодних покупках

На мотивацию тратить деньги в период новогодних и рождественских праздников будут иметь влияние и перспективы в отношении работы в следующем году.

Так, по сравнению с другими странами, украинцы, в основном мужчины (35%), чувствуют себя менее уверенными с точки зрения опасения за свои рабочие места.

При этом 44% украинцев считают, что им в 2009 году не грозит потерять работу, а 10% опасаются обратного.

В условиях нестабильности большая часть соотечественников (59%) планирует сократить свой общий уровень расходов. А в связи с ростом цен на продукты питания, 66% соотечественников и 55% европейцев будут экономить на подарках. При этом на сегодня только один из трех украинцев заявляет о снижении своей покупательской способности. Для половины населения покупательская способность осталась на уровне прошлого года, а 18% говорят о повышении данной планки.

Исследователи отмечают, что такая тенденция аналогична ситуации в Европе, однако меньше всего она касается средних и высших социальных слоев.

Украинцы предпочитают косметику

В преддверии праздников 2/3 украинцев планируют определить бюджет для того, чтобы контролировать свои расходы. «Это является явным признаком того, что потребителей беспокоят их импульсивные покупки, и, оказавшись в неопределенной экономической ситуации, они стремятся принимать обдуманные решения», - подчеркивают эксперты.

При этом планированием своих расходов меньше всего озабочены представители средних и высших социальных слоев.

Чтобы сэкономить, большая часть украинцев собирается покупать полезные подарки (58%), а также разрекламированные товары (18%). В Европе меньше будут покупать брендовые товары и предметы роскоши.

По данным исследования, в Украине на подарки тратят в среднем 100-120 евро, на продукты – 60-100 евро, на празднование – 40-50 евро.

Самым желанным подарком на этот Новый год для украинца будут косметика и парфюмерия (28%), ювелирные изделия и часы (21%) и одежда и обувь (20%). Тогда как в большинстве стран (Ирландия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Чехия, Словакия) первое место по популярности занимают книги.

В то же время, европейцы (а к ним в этом году присоединились и россияне) все больше предпочитают получать в подарок деньги и подарочные сертификаты. «Это является отражением настойчивого желания европейцев самостоятельно выбирать подарки или просто иметь деньги для покрытия ежедневных расходов», - подчеркивают исследователи и прогнозируют еще большую популярность таких подарков в Восточной Европе в будущем.

Для украинцев деньги пока стоят на шестом, а книги – на четвертом месте в списке желаемых подарков.

При этом, в отличие от европейцев, жители нашей страны больше любят дарить деньги, чем получать.

В подарок для детей (до 12 лет) в Украине наибольшим спросом пользуются традиционные игрушки (мягкие игрушки, солдатики, трансформеры, конструкторы) в отличие от Европы, где модно дарить игровые системы.

Украинским подросткам (12-18 лет) достанутся на праздники мобильные телефоны (11%), одежда/обувь (9%), компьютер/ноутбук (9%), что отвечает их ожиданиям. В Европе подростки в качестве подарков предпочитают электронику, поэтому взрослые оставляют выбор за детьми, даря им деньги либо подарочные сертификаты.

За подарком - в супермаркет

При выборе места покупки на первый план выходит соотношение цены и качества (для старшего поколения и более состоятельных потребителей), а также наличие широкого ассортимента.

Таким местом украинцы считают супермаркеты (65%), рынки (45%), гипермаркеты (34%).

При этом к трем наиболее важным аспектам обслуживания в Украине, как и Европе, относятся наличие информации о продаваемой продукции, помощь и вежливое отношение со стороны консультанта или продавца.

Интернет-магазины особым спросом не пользуются – их услугами в предновогодний период намерены воспользоваться только 2% потребителей. Большинство же (93%) не планируют покупать подарки через Интернет. Европейцы пользуются сетью в основном для предварительного поиска товаров и сравнения цен.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, европейские потребители с более высоким уровнем дохода, скорее воспользуются Интернетом для покупок, что приведет к оттоку потребителей с высокой покупательской способностью из реальных магазинов.

Наиболее часто европейцы покупают в подарок через on-line магазины книги (56%), музыку (49%), видео и DVD (33%).

В Украине наибольшую заинтересованность в покупках с помощью сети вызывают книги, косметика/парфюмерия, мобильные телефоны, видео/DVD (17%). При этом Россия является единственной страной, где основную массу покупок через Интернет составляет парфюмерия и косметика.

Предновогодний опрос розничных покупателей в странах Европы проводится компанией Deloitte с 1998 года.

В этом году в опросе принимали участие Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Нидерланды, Португалия, Россия, Франция, ЮАР.

Всего в городах Украины было опрошено 800 человек в возрасте от 18 до 65 лет, из них 300 человек в Киеве, по 250 человек во Львове и Днепропетровске. Опрос проводился с 24 сентября по 5 октября.

(УНИАН)