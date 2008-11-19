Польша изменила систему налогообложения

Польша с 1 января 2009 года вводит в действие новые правила налогообложения доходов граждан, что приведет к росту реальных доходов поляков от 50 долларов до 5 тысяч 450 долларов в год.

Как пишет польский Dziennik в среду, 19 ноября, больше всего от налоговой реформы, которая предусматривает введение двух ставок налогообложения доходов физических лиц (18% и 32%) вместо действующих трех (19%, 30%, 40%) выигрывают самые богатые поляки.

Газета отмечает, что большинство поляков смогут платить налоги по самой низкой новой 18% ставке.

В частности, по такой ставке будут облагаться налогом доходы, которые не превышают 7,13 тысяч злотых в месяц (около 2,375 тыс. долларов по нынешнему курсу - УНИАН).

Для тех, кто имеет большие доходы, будет применяться ставка 32%.

В настоящее время самой низкой 19% ставкой налогообложения могут воспользоваться поляки, доходы которых не превышают 1,235 тыс. долларов в месяц.

Все, кто зарабатывает до 2,375 тыс. долларов, должны платить уже 30% налога, а те, кто зарабатывает больше – 40%.

По данным издания, поляк, который зарабатывает 2000 злотых (700 долларов) в месяц, в следующем году получит дополнительно за весь год 50 долларов «чистыми» на руки. Тот, кто зарабатывает 5000 злотых (1700 долларов), получит 380 долларов; кто зарабатывает 10 000 злотых (3300 долларов), получит 2300 долларов; кто зарабатывает 15 000 злотых (5000 долларов), получит 3900 долларов; кто зарабатывает 20 тыс. злотых (6700 долларов), получит 5450 долларов.

Получатель средней в Польше зарплаты в размере около 1000 долларов за год дополнительно получит 90 долларов.

Dziennik также отметил, что в результате реформы польский бюджет в будущем году недополучит 8 миллиардов злотых (2,7 млрд. долларов).

Польские власти рассчитывают, что недобор налогов будет компенсирован за 4-5 лет за счет сокращения теневого рынка труда.