Правительство повторно разорвало соглашение с «Vanсo»

Кабинет министров повторно принял постановление о выходе из Соглашения о распределении продукции с «Vanсo International».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНЕЙЧУК.

Он отметил, что первое постановление о выходе из Соглашения с компанией было принято в мае, однако его действие было приостановлено Президентом.

“Президент обратился в Конституционный Суд, однако суд не принял дело к рассмотрению... Поскольку даже украинские юристы не могут понять, действует или нет предыдущее постановление правительства, мы приняли новое постановление. И в этом постановлении мы четко указали, что Кабмин по закону о распределении продукции является единственным уполномоченным органом, – не СНБО, не Президент, а Кабмин. Он является единственным уполномоченным органом проводить тендеры, заключать соглашения, разрывать соглашения и т.д.".

Вместе с этим Е.КОРНЕЙЧУК подчеркнул, что отсутствие согласованной позиции в Украине по разработке шельфа Черного моря компанией “Vanсo” может негативно отразиться на рассмотрении дела в Стокгольмском арбитражном суде.

Как сообщал УНИАН, на днях компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявила, что, невзирая на мировой финансовый кризис, предоставила Кабинету Министров Украины рабочую программу и бюджет в размере 80 млн. долл. США для реализации первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2009 году.

В предложенной рабочей программе изложен детальный план первого этапа разработки в соответствии с требованиями Соглашения о разделе продукции (СРП). В частности, в 2009 году компания Vanco Prуckerchenska планирует провести масштабное 3D сейсмическое исследование морского дна Прикерченского участка на общей площади 4,2 тыс. кв. км.

Также компания напомнила, что сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska. «Мы довольны ходом арбитражного процесса, но все еще надеемся на решение спорных вопросов в диалоге с украинским правительством», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Дж. БАУН.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из Соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

28 июля В. ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.