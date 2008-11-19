Кабмин поднял цену газа для промпотребителей на 23,2%

Кабинет Министров Украины своим постановлением внес изменения в постановления Кабмина №605 от 29 апреля 2006 и. и №53 от 11 февраля 2008 г., согласно которым с 15 ноября 2008 г. предельный уровень цен на газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, промышленных предприятий и других субъектов ведения хозяйства увеличен на 23,2% – с 934,7 до 1152 грн. за тыс. куб. м.

Соответствующее Постановление Кабмина (№998 от 30 октября 2008 г. в редакции от 12 ноября 2008 г.) обнародовано на правительственном портале.

Также Кабмин установил, что в случае снижения среднемесячного официального курса гривни к доллару США, установленного Национальным банком на 1 ноября 2008 г., более чем на 5% предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, промышленных предприятий и других субъектов ведения хозяйства на следующий месяц определяется по формуле:

Цм = Цп х (Кмв/Кнб),

где Цм — предельный уровень цены на природный газ на следующий месяц поставки;

Цп — предельный уровень цены на природный газ, установленный для соответствующего потребителя;

Кмв — среднемесячный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в месяце, который предшествует месяцу поставки природного газа, по информации Национального банка;

Кнб — официальный курс гривни к доллару США, установленный Национальным банком на 1 ноября 2008 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 января 2008 года в связи с подорожанием импортного газа увеличил предельный уровень цен на газ для промышленных потребителей на 29,8% – до 934,7 грн. за тыс. куб. м.