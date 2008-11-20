На капитализацию банков нужно не более 50 млрд. грн.

Народные депутаты предлагают направить на капитализацию коммерческих банков на протяжении 2008-2009 годов не более 50 млрд. гривень государственных средств.

Эта норма предусмотрена в зарегистрированном 19 ноября в Верховной Раде законопроекте «Об особенностях капитализации банков при участии государства», авторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, Ирина АКИМОВА и Юлия НОВИКОВА.

В законопроекте предлагается, что государство может принимать участие в капитализации коммерческих банков Украины путем предоставления субординированных займов или оплаты государственными ценными бумагами акций, которые эмитируются такими банками.

Источниками капитализации банков могут быть средства государственного бюджета, в частности Стабилизационного фонда, и облигации внутреннего государственного займа.

В случае принятия законопроекта государство будет иметь право принимать участие в капитализации лишь тех банков, которые созданы в форме открытых акционерных обществ. При этом доля активов таких банков в общем объеме активов банковского сектора Украины должна составлять не менее 1%, а уменьшение показателя адекватности капитала по отношению к нормативному не должно превышать 30% (на сегодня норматив адекватности регулятивного капитала в Украине установлен на уровне 10% - УНИАН).

В законопроекте предлагается предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц функции по государственному управлению в сфере участия государства в капитализации коммерческих банков.