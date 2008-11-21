Президент вывел Яценюка из СНБО

10:12, 21 ноября 2008
Соцполитика
1

Указ главы государства от 21 ноября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел Арсения ЯЦЕНЮКА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента от 21 января 2008 года А.ЯЦЕНЮК был введен в состав СНБО как председатель Верховной Рады Украины (по согласию).

12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter