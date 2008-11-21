В России снижен налог на прибыль с 24% до 20%

Госдума Российской Федерации одобрила во втором чтении поправку в Налоговый кодекс России, предложенную премьер-министром Владимиром Путиным, о снижении налога на прибыль на 4 процентных пункта. Поправка была одобрена в рамках законопроекта о поправках в НК, рассматриваемого во втором чтении, сообщает РИА Новости.

Налог на прибыль предлагается снизить в федеральной части.

В целом, налог на прибыль снижается с 24% до 20%. Федеральная часть снижается с 6,5% до 2,5%. Региональная часть остается на уровне 17,5%.