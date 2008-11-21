Ющенко просит ГПУ проверить законность решений правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, в котором обращает внимание органов прокуратуры на некоторые правительственные решения относительно пользования недрами.

Речь идет о распоряжении Кабинета Министров Украины от 24 сентября 2008 года №1277-р и от 16 октября 2008 года №1331-р, которыми согласованы предложения Министерства окружающей природной среды Украины по предоставлению без проведения аукциона 68 субъектам хозяйствования специальных разрешений на пользование недрами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, позиция главы государства заключается в том, что эти распоряжения противоречат актам законодательства, регулирующим эту сферу. Такую же точку зрения высказало и Министерство юстиции Украины как главный орган в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики по результатам правовой экспертизы относительно одного из этих распоряжений Кабинета Министров Украины.

Президент аргументирует, что в соответствии с Конституцией недра, которые находятся в пределах территории Украины, являются объектом права собственности украинского народа (статья 13). Такие положения в совокупности со статьей 19 Основного Закона Украины обязывают органы государственной власти и органы местного самоуправления действовать исключительно в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины в сфере природопользования. Законами Украины, которые регулируют вопрос предоставления специальных разрешений на пользование недрами, является Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и Кодекс Украины о недрах. Упомянутыми законодательными актами на Кабинет Министров Украины возлагаются полномочия в только по определению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами и их предоставление (статья 5 Закона), а также порядка использования недр, их охраны, разработки и утверждения соответствующих стандартов, норм и правил (пункт 6 статьи 8 Кодекса).

В то же время, частью шестой статьи 16 Кодекса Украины о недрах, который является основным законодательным актом в сфере регулирования горных отношений, предусмотрено, что специальные разрешения на пользование недрами предоставляются специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по геологическому изучению и обеспечению рационального использования недр по согласованию с Министерством охраны окружающей природной среды Украины, как правило, на конкурсной основе в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

«Учитывая приведенное, прошу Вас проверить законность указанных распоряжений Кабинета Министров Украины и в случае выявления фактов нарушения законов Украины принять соответствующие меры прокурорского реагирования», - говорится в письме Президента.

О результатах генпрокурор должен проинформировать главу государства лично.