Указ Президента об отмене новых тарифов будет выполняться

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отмене утвержденных Киевской городской госадминистрацией новых тарифов на тепло и воду для отдельных бюджетных учреждений и субъектов хозяйствования будет выполняться независимо от позиции столичной власти. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по его словам, КГГА попробовала ввести новые тарифы без должного экономического анализа и обоснования, что и привело к неоправданному более чем трех- и десятикратному увеличению тарифов для отдельных категорий потребителей.

А.ШЛАПАК отметил, что Указ главы государства издан с учетом консолидированных выводов компетентных государственных органов - Государственной ценовой инспекции, Антимонопольного комитета и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По их профессиональным оценкам, многократное повышение тарифов в Киеве экономически не оправдано. Кроме того, в условиях нарастания финансово-экономического кризиса оно угрожало сокращением рабочих мест и цепному росту цен.

«Конечно, столичный градоначальник хотел собрать очередной пиар-урожай, создавая видимость заботы об интересах простых киевлян. Однако это авантюрное повышение тарифов, в конце концов, обратилось бы и против них. Повышение тарифов предложенным способом - это не что иное, как дешевый популизм, которым в действительности прикрывается бесхозяйственность или попытки очередного перераспределения финансовых потоков», - заявил первый заместитель главы СП.

А.ШЛАПАК расценил заявления отдельных чиновников столичной администрации о том, что президентский Указ приведет к перебоям с теплом или вызовет рост коммунальных тарифов для жителей Киева, как опасную игру на настроениях людей. По его убеждению, перекладывать таким способом на Президента ответственность за просчеты городской власти - категорически недопустимо. Должностные лица КГГА вместо того чтобы искать виновных в собственной непрофессиональности, должны работать над поиском оптимальных моделей работы коммунального хозяйства столицы.

Первый заместитель главы Секретариата Президента отметил, что согласно бюджетному законодательству новые тарифы на услуги ЖКХ, как и другие решения фискального характера, должны вводиться только с началом нового бюджетного года. Повышение тарифов, тщательным образом просчитанное и обоснованное, может быть утверждено исключительно постановлением Киевского горсовета.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент Украины подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации", которыми были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур в 5-10 раз.

Комментируя это решение Президента, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен убедить его в целесообразности повышения тарифов на коммунальные услуги до 10 раз для высокоприбыльных организаций столицы.