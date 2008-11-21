”Алтимо” может продать акции «Киевстара»

Федеральный суд США удовлетворил ходатайство Telenor, обвинив "Алтимо" в неповиновении суду, а также наложил штраф и обязал компанию продать акции «Киевстара» в случае невыполнения требований суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе норвежской компании Telenor.

«19 ноября Федеральный суд США Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Telenor относительно признания факта неуважения к суду со стороны компаний "Алтимо", "Альпрен", "Хардлейк" и "Сторм", которые входят в "Альфа-груп" (Россия –УНИАН) в связи с невыполнением ими судебного решения от 2 ноября 2007 г., которым суд подтвердил окончательное решение арбитража в интересах Telenor по делу против компании "Сторм", дочерней структуры "Альфа-груп", – отмечается в сообщении.

В частности, суд обвинил все четыре компании в неуважении к суду, наложил штрафы по прогрессивной шкале и обязал "Сторм" продать свои акции в украинском операторе мобильной связи "Киевстар" на протяжении 90 дней, если "Альфа" не уменьшит свои доли в компаниях "Турксел" (Турция) и "Украинские новейшие технологии" до 5%.

В своем решении суд признал, что ни одна из четырех компаний "Альфы" не выполнила решение суда от 2 ноября в 2007 г., и обязал их немедленно начать его выполнение. На все четыре компании суд наложил штрафы в размере 100 тыс. долл. в день, начиная с 29 ноября и до момента выполнения ими решение суда. Эта сумма будет удвоена до 200 тыс. долл. после 30 дней, до 400 тыс. долл. – после следующих 30 дней и будет удваиваться каждые 30 дней, пока решение не будет выполнено.

Суд признал, что предыдущие попытки "Альфы" выполнить арбитражное решение путем заключения соглашений относительно намерений по продаже активов в действительности не отвечают предыдущему решению суда, и обязал "Сторм" продать свои акции в компании "Киевстар" на протяжении 90 дней в случае, если "Альфа" не уменьшит свои доли в компаниях "Турксел" и "Украинские новейшие технологии" до 5%.

Суд обязал "Сторм" на протяжении 7 дней депонировать свои акции в компании "Киевстар" в суд вместе с оформленным распоряжением на передачу акций в качестве гарантии, что "Сторм" выполнит свои обязательства относительно продажи акций.

Также суд обязал все четыре компании "Альфы" возместить расходы Telenor на юридическое сопровождение, а также другие расходы, связанные с подачей и рассмотрением ходатайства о невыполнении решения суда.

Решение суда от 2 ноября 2007 г. подтверждает, что или "Сторм" должен был продать свои акции в "Киевстаре", или компания "Алтимо" должна была избавиться от своих долей в конкурирующих операторах беспроводной связи "Турксел" и "Украинские новейшие технологии" до 5% на протяжении 120 дней с дня принятия арбитражного решения. Также решением суда "Сторм" и аффилированные с "Альфой" структуры обязаны начать принимать участие в заседаниях совета директоров и собраниях акционеров "Киевстара", отозвать разнообразные судебные иски, поданные ими в Украине, а также прекратить представление дополнительных судебных исков в Украине.

В своем решении, изложенном на 47 страницах, судья Южного округа Нью-Йорка Джерард Е. ЛИНЧ отметил, что на каждом этапе рассмотрения этого дела "Сторм" и аффилированные с "Альтимо" компании подавали в украинские суды сомнительные иски с целью защитить интересы "Сторма" и компаний, аффилированных с "Алтимо".

По мнению судьи, "Альфой" нанесен огромный ущерб как "Киевстару", так и Telenor. В частности, "Киевстар" не может принимать важные корпоративные решения, в том числе относительно выплаты сотен миллионов долларов в качестве дивидендов.

"Мы очень довольны таким решением суда", – сказал исполнительный вице-президент Telenor в Центральной и Восточной Европе Ян Эдвард ТИГЕСЕН. "Это решение доказывает, что "Альфа-груп" уважает верховенство права, заключенные соглашения, арбитражные и судебные решения, а также своих бизнес-партнеров. Невыполнение решения Федерального суда США может иметь серьезные последствия. Ситуация для "Альфы" может только ухудшиться, если она не начнет выполнять решения суда".