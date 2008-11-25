Минюст откроет доступ к Реестру основателей СМИ

С 10 декабря 2008 года Министерство юстиции откроет доступ к Государственному реестру печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом говорилось в ходе круглого стола, посвященного проблемам в сфере регистрации и деятельности печатных средств массовой информации, который состоялся в Министерстве юстиции Украины 25 ноября.

Доступ для сведений о печатных СМИ планируется предоставлять всем без исключения физическим и юридическим лицам - гражданам, институтам гражданского общества и т.д.

В Реестре можно будет получить информацию о фамилии, имени, отчестве или наименовании основателя (соучредителей) издания; виде издания; названии издания; серии и номере свидетельства о государственной регистрации печатного СМИ; дате государственной регистрации печатного СМИ; органа, осуществившего государственную регистрацию печатного СМИ.

Доступ к Реестру будет осуществляться через веб-сайт Администратора Реестра – государственного предприятия „Информационный центр” Министерства юстиции Украины. Также на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины планируется разместить ссылку на соответствующий веб-сайт Администратора Реестра.

Данные из Государственного реестра печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности позволяют убеждаться в наличии государственной регистрации того или другого печатного издания, могут быть полезными при выборе названия создаваемого печатного СМИ, поскольку Законом Украины „О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине” запрещается проведение государственной регистрации печатных изданий с одинаковыми названиями. Кроме того, обществу будет открыта информация об основателях и соучредителях изданий.