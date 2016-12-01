В Lauffer Group заявили, что не видят объективных причин для роста цен на хлеб

Об этом говорится в опубликованном 1 декабря пресс-релизе компании. По словам руководителя Lauffer Bakery Виталия Балыхина, компания не видит целесообразности в повышении цен на хлебобулочные изделия.

«Сейчас руководство компании не видит объективных причин для повышения стоимости хлебобулочных изделий. Более того, вопрос повышения цен на нашу продукцию даже не обсуждался в Lauffer Group. Экономического обоснования для повышения цен сейчас нет. Мы – социально ориентированная компания, поэтому считаем: любое повышение цен должно быть экономически обоснованным», – отметил Виталий Балыхин.

Комментируя заявление главы Всеукраинской ассоциации пекарей Владимира Череды о возможном повышении стоимости хлеба до 20 %, руководитель Lauffer Bakery назвал его «преждевременным и преувеличенным».

«Хлебозаводы Lauffer Group являются членами Всеукраинской ассоциации пекарей, но мы, в отличие от руководства ассоциации, не видим объективных причин для роста цен на хлеб», – подчеркнул Балыхин.

Он также добавил, что Lauffer Group призывает коллег по цеху поддержать их инициативу относительно ценовой политики. «Мы призываем остальных производителей хлебобулочных изделий Украины последовать нашему примеру и не поднимать цен на свою продукцию в такой сложный для нашей страны период», − резюмировал Балыхин.

Напомним, накануне «Одесский каравай» Lauffer Group (ТМ «Булкин») запустил собственную социальную программу, снизив цену на хлеб «Новосельский». Ранее соцпрограмма Lauffer Group стартовала в Покровске Донецкой области, на сегодняшний день она действует и в других городах региона.