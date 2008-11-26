Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины дважды повысить акциз на табачные изделия в 2009 году. Такое предложение содержится в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия" (регистр. № 3409 от 25.11.2008), внесенном Кабмином.

Проектом закона предлагается с 1 января по 30 июня 2009 года повысить ставку акцизного сбора в гривне на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигарилы (тонкие сигары) с содержанием табака до 37,5 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – до 47 грн. за 1 тыс. штук (на сегодня 30 грн. за 1 тыс. штук).

На сигареты без фильтра и папиросы до 30 июня – 15,6 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – 19,5 грн. за 1 тыс. штук (сейчас 12,5 грн. за 1 тыс. штук). На сигареты с фильтром до 30 июня – 37,5 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – 47 грн. за 1 тыс. штук (сейчас 30 грн. за 1 тыс. штук).

Кроме того, предлагается повысить ставки акцизного сбора на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в какой-либо пропорции, до 30 июня до 15 грн. за кг, а с 1 июля – 18,75 грн. за кг (сейчас 12 грн. за кг). На жевательный и нюхательный табак предлагается повысить акциз до 6,25 грн. за кг до 30 июня, а с 1 июля – до 7,8 грн. за кг (сейчас 5 грн. за кг).

Ставки в процентах предлагается оставить на существующем уровне - на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигарилы (тонкие сигары) с содержанием табака – 8%, на сигареты без фильтра и папиросы – 16%, на сигареты с фильтром – 16%, на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в какой-либо пропорции, – 10%, на жевательный и нюхательный табак – 8%.

Кроме того, предлагается установить, что налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией о характеристиках продукта), которое высчитывается одновременно по ставкам в процентах к обороту от продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть меньше 18 грн. за 1 тыс. штук сигарет без фильтра, папирос, 40 грн. за 1 тыс. штук сигарет с фильтром.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта закона позволит увеличить доходную часть госбюджета в сумме около 1200 млн. грн. в расчете на год.