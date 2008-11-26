Нельзя, чтобы деньги МВФ пошли в никуда - Гриценко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на необходимости определить на законодательном уровне механизм и цель использования кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул А.ГРИЦЕНКО во время проведения комитетских слушаний «Влияние мирового экономического кризиса на экономику Украины», которые сейчас проходят.

«Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны будет настаивать на том, чтобы определить на законодательном уровне абсолютно четкие и прозрачные процедуры использования средств из Стабилизационного фонда, а также, чтобы были понятны механизмы и цель использования кредита МВФ и других кредитов, которые будут браться под гарантии государства с целью преодоления экономического кризиса», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат также отметил, что сегодня Верховная Рада должна подставить плечо исполнительной власти, усилиям Национального банка и Президента, чтобы обеспечить законодательную поддержку проведения мероприятий по преодолению последствий мирового экономического кризиса.

«Без Верховной Рады кризис не преодолеть, это необходимо осознать всем для того, чтобы не поднимать вопрос о каких-то немедленных выборах, ведь это будет означать отсутствие парламента и невозможность преодоления кризиса», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что сегодня необходимо совместными усилиями определить самые эффективные пути использования роли парламента в этом процессе.

Во время комитетских слушаний также отдельно рассматривался вопрос о стабилизации курса гривни и наведения порядка в банковской системе государства.

Подытоживая позицию относительно эффективности использования кредита МВФ, учитывая контролирующую функцию парламента, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Нельзя допустить ситуации, чтобы эти деньги пошли в никуда, а затем каждый гражданин Украины был вынужден возвращать их на протяжении нескольких лет». В связи с этим политик также выразил обеспокоенность, что сегодня эти средства используются бессистемно и неэффективно.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. дол. США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей вследствие мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.