Кабмин урегулирует споры между инвесторами и властью

Кабинет министров принял решение создать единый механизм досудебного урегулирования споров между инвесторами и органами исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства экономики Украины, соответствующее постановление "О мерах по совершенствованию работы органов исполнительной власти с инвесторами" было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Единый механизм будет определен Типовым положением о комиссии по содействию досудебному урегулированию споров с инвесторами при органах исполнительной власти.

Кроме того, документом предусмотрено распространить полномочия советов по вопросам привлечения иностранных инвестиций при Совете министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистрациях на рассмотрение вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью субъектов ведения хозяйства, независимо от страны их происхождения.

Для этого планируется внести соответствующие изменения в постановление Кабмина от 28 марта 2002 года № 382 "Об утверждении Типового положения о совете по вопросам привлечения иностранных инвестиций при Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях".

По мнению министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, принятие документа позволит улучшить работу органов исполнительной власти и местного самоуправления с инвесторами, а также создаст дополнительные условия для конструктивного диалога между субъектами ведения хозяйства и органами исполнительной власти областного уровня относительно решения вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности.