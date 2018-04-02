Секонд-хенд – благо для убогих и роскошных...

Кабинет министров 5 ноября принял Постановление №969 „О запрещении ввоза на таможенную территорию Украины, как давальческого сырья, одежды и других бывших в употреблении изделий”, содержание которого, как и комментарии в СМИ, для широкого круга общественности до сих пор остаются не понятными и вызывают возмущение у лиц, которые владеют информацией.

Действительно, с одной стороны, на сегодняшний день большое число украинцев пользуется услугами секонд-хенда, но необходимо учитывать, что в связи со стремительным ростом экономического кризиса в нашей стране и «заоблачными” ценами на отечественную продукцию их количество в дальнейшем увеличится в несколько раз. Новость для данной категории является трагедией, поскольку потерян последний шанс на выживание.

Потребительская корзина и БУ

Чиновники, принимая соответствующее постановление, не подумали о том, что 47% населения Украины - пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, для которых секонд-хенд - единственная возможность «существовать» в сегодняшних реалиях. При этом хочется отметить, что потребительская корзина на сегодняшний день предусматривает: женщине работоспособного возраста необходимо 1 пальто на 8 лет, 1 платье на 5 лет, 5 трусов на 2 года, 1 пара сапогов на 5 лет (согласно Постановлению КМ №656 «Об утверждении набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для основных социальных и демографических групп населения» от 14 апреля 2000 года).

В этой ситуации чиновники продолжают демонстрировать перед СМИ „свое беспокойство” еще и касательно „здоровья” таких потребителей, основывая данные действия необходимостью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния в стране, рекомендуя проведение обязательной санитарной обработки всех вещей, которые ввозятся в Украину из Европы. Якобы это в Европе, а не в Украине бурлят эпидемии чахоток и СПИДа, и в Европе состоялся кризис медицины, а не у нас. Чиновники не говорят о том, что в действительности проведение дополнительной санобработки, которая уже была сделана на границе, для такого товара является неприемлемым, поскольку затраты на санобработку или экспертизу, в том числе медицинскую, будут в несколько раз превышать стоимость привезенной одежды. А это значит, что руководству страны необходимо полностью запретить ввоз секонд-хенд или предприниматели будут «одежду из Европы» привозить в нарушение норм санитарного, таможенного, налогового законодательства. Но, учитывая менталитет украинца, а именно коррупцию в среде таможенных, налоговых и других правоохранительных органов, кажется, что чиновники изберут скорее второй из вышеупомянутых вариантов.

Термины и рынок

И это не говоря уже о том, что понятие «ввоз бывшей в употреблении одежды как давальческого сырья» является в целом тавтологией и по своему содержанию - не совместимым, не правильным и не логическим. Поскольку сразу возникает вопрос, как одежду после неоднократного использования можно переделать в готовую продукцию, как это предусматривается ст. 1 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях». Вполне логическим является то, что „давальческое” ввозится не сырье для переработки, как это отмечают чиновники, а уже готовая продукция для продажи населению. Таким образом, является очевидным тот факт, что секонд-хенд не может быть сырьем в целом.

С другой стороны, все соглашаются, что ввоз такой одежды идет на пользу лишь чиновникам и предпринимателям, которые не могут, или, скорее всего, не хотят поддерживать отечественное производство и организовывать, совершенствовать, развивать выпуск качественной и дешевой отечественной продукции. Потому что ставка ввозной пошлины на одежду, которая уже использовалась, составляет лишь 5,3%, а на готовые текстильные изделия льготная ставка на уровне 12%, полная - 30%, а это составляет до 30 евро за 1 вещь, тогда как за 1 кг секонд-хенда платится всего на всего приблизительно 48 центов (согласно Закону «О таможенном тарифе Украины» от 05.04.2001 года). С учетом вступления Украины в ВТО эти ставки в ближайшее время изменяться не будут.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрена обязательная выдача сертификатов и обязательное проведение радиологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы бывшей в употреблении одежды, а, как известно - что не запрещено законом - разрешено. Поэтому вполне логическим является то, что предприниматели занимаются легальной продажей законно ввезенной одеждой, и вся ответственность относительно безопасности возлагается не на них, а на покупателя. В данном случае действует закон „базара” – проверяй вещи, не отходя от продавца. Данное постановление противоречит действующим на сегодня правилам рыночной торговли одеждой, которая была в употреблении, поскольку никто и никогда не проверял товары на рынке, скажем на Троещинском, болел ли хозяин чахоткой или сифилисом. Даже после Чернобыльской катастрофы регулярно проверялся уровень радиации только в продуктах питания, но никто не беспокоился о том, находились ли вещи и одежда, которые продавались, в радиационной зоне, безопасны ли они для здоровья людей. И до сих пор среди множества требований, предусмотренных санитарно-эпидемиологическим законодательством, нигде не предусмотрена необходимость сертификатов для торговли таким товаром. Да, согласно Приказу № 288/6576 „Об утверждении Правил торговли на рынках” от 22 марта 2002 года в п.43 предусмотрено, что „на рынках разрешено реализовывать как новые непродовольственные товары, так и те, которые были в употреблении”. А пунктом 44 соответствующего Приказа определены условия продажи отдельных непродовольственных товаров на рынках, в соответствии с которыми обязательной сертификации подлежат лишь новые товары, а что касается одежды, которая уже употреблялась, то в данном случае кроме требования - „для продажи товара, который был в употреблении, отводятся специальные места” (п.45 Приказа) больше никаких требований, запрещений и предостережений в действующем законодательстве нет. А это значит, что предпринимателей уже давно не волнует вопрос наличия сертификатов соответствия.

"Зоровье" нации

С учетом вышесказанного напрашиваются выводы, что, во-первых, этим Постановлением правительство фактически признало, что под видом секонд-хенда в Украину ввозились новые вещи, которые сначала по документации оформлялись как бывшая в употреблении одежда, а затем под известными брендами продавалась в супер-магазинах. А по документам эти сотни тон текстильных изделий списывались как тряпье, в азиатские или африканские страны в качестве секонд-хенда шел собранный уже в Украине непотреб.

Во-вторых, этим Постановлением Кабинет министров инициирует запрещение ввоза секонд-хенда в Украину. Если бы правительство в действительности беспокоилось бы о здоровье населения, то запретило бы ввоз и торговлю в Украине ношеной одеждой в целом, а не исключительно давальческого сырья.