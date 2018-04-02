Монетизация субсидий. Когда экономить на коммуналке станет выгодно

До 2015 года тарифы на коммунальные услуги в Украине не обеспечивали не только возможность модернизации, но и поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии. Как результат - мы имеем изношенные коммунальные предприятия, теплосети, водопроводные и канализационные системы, дряхлеющий жилой фонд.

Отдельно стоит упомянуть о природном газе, тарифы на который даже не покрывали стоимости самого ресурса. Государство тратило огромные средства на покрытие дефицита «Нафтогаза», который был вынужден продавать голубое топливо населению ниже себестоимости.

По большому счету, украинцы инфантильно верили в лозунги популистов, что государство должно обеспечить и дешевую «коммуналку», и развитие коммунального хозяйства. Однако на все денег в бюджете, конечно же, не хватало. Плюс к этому, на тотальном занижении цен на коммунальные услуги наживались недобропорядочные дельцы.

Поэтому прошлое правительство, подталкиваемое международными кредиторами к цивилизованному и экономически грамотному решению, пошло на то, чтобы в несколько этапов довести тарифы до рыночного уровня. Финальным аккордом этого шага стало установление единой цены на газ для населения и бизнеса в апреле 2016 года.

Субсидии в помощь населению

Чтобы компенсировать резкий рост стоимости коммунальных услуг, была внедрена система предоставления субсидий населению. Теперь помощь от государства получают не все украинцы, как это было при заниженных тарифах, а лишь те, чей доход не позволяет платить полную стоимость. В итоге, субсидианты платят за коммуналку 10-20% совокупного дохода домохозяйства.

Такая система в текущем году обошлась госбюджету в более 40 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой в данной сфере. Точно также, как и масштабы охваченной субсидиями части населения страны, которая сегодня колеблется в районе 7 млн домохозяйств.

По прогнозам правительства, в следующем году число субсидиантов вырастет до 8,5 млн семей, а затраты на субсидии составят до 50 млрд грн.

Если вам кажется, что это слишком большая сумма, то сравните ее с дотацией в 171 млрд грн. Именно столько понадобилось бы выделить из госбюджета на покрытие дефицита «Нафтогаза» уже в текущем году, если бы страна послушалась популистов и продолжала жить с заниженными тарифами.

Выгода общества очевидна. Несмотря на бюрократические трудности при оформлении субсидий, эта система позволила перестать платить из госбюджета за граждан, живущих в особняках с бассейнами, которые ранее оплачивали коммуналку по заниженным тарифам.

Плюс к этому была перекрыта коррупционная кормушка для владельцев компаний, поставляющих газ, которые наживали состояние на перепродаже промышленным предприятиям голубого топлива, списываемого по документам на потребление населением.

Однако теперь, когда субсидиями охвачено больше половины страны, возник вопрос - как трансформировать систему субсидий в систему, которая позволит поставщикам услуг инвестировать в модернизацию инфраструктуры. А также - как мотивировать население вкладывать в энергоэффективные мероприятия, чтобы сокращать потребление ресурсов и размер бюджетных расходов на субсидии.

Два варианта монетизации

Одним из методов стимулирования населения экономить ресурсы может стать монетизация субсидий. Сторонники такого шага настаивают, что при действующей системе субсидий население абсолютно не мотивировано это делать.

Действительно, какая разница, сколько газа или электроэнергии вы используете, если ваш обязательный платеж зависит лишь от уровня дохода, а все остальное покрывает госбюджет?

Если же человек будет знать, что, используя меньше ресурсов, он сможет на сэкономленную сумму сократить свои затраты, то рациональное расходование станет для него выгодным.

Существует два варианта монетизации: на уровне поставщиков услуг и на уровне потребителей, то есть, населения.

При первом варианте государство рассчитывает по социальным нормативам среднее потребление домохозяйств и перечисляет предприятиям-поставщикам услуг сумму субсидий. А предприятия обязаны перечислять сэкономленную сумму домохозяйствам, в случае потребления ими услуг в объеме меньше нормативного.

Второй вариант предполагает, что деньги будут перечислять напрямую населению, которое само будет платить за услуги поставщикам.

В правительстве настаивают на первом варианте, поскольку он решает насущную проблему – задержки в расчетах с поставщиками услуг со стороны государства, которое с опозданием проводит зачет суммы субсидий коммунальным предприятиям.

«Сегодня - это клиринг, ходят бумажки вместо живых денег. Это затягивается, потому что необходимо заполнять протоколы, проводить сверки и так далее. Из-за этого возникает очень много проблем у теплокоммунэнерго с расчетами с «Нафтогазом». Поэтому первое, что необходимо сделать, – монетизировать расчеты по субсидиям, чтобы у нас не было опять блокировки счетов предприятий и других проблем», - пояснил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Стоит отметить, что такой вариант создает конфликт интересов, ведь предприятия-поставщики не заинтересованы в экономии населением услуг, которые они поставляют.

Именно поэтому в прошлом отопительном периоде нередкими были случаи дезинформирования населения, чтобы они потребляли энергоресурсы на всю социальную норму. В противном случае, говорили недобросовестные дельцы, правительство уменьшит размер субсидии.

Следовательно, с точки зрения мотивации к экономному использованию ресурсов предоставление денег напрямую потребителю является более целесообразной, однако и тут есть свои подводные камни.

Что мешает внедрить монетизацию сейчас

Говоря о возможной экономии при монетизации субсидий, речь идет в первую очередь о потреблении газа или тепловой энергии в зимний период. Высокая стоимость энергоресурсов формирует львиную долю расходов домохозяйств. И именно здесь можно достичь существенной экономии, проводя энергоэффективные мероприятия.

Кроме того, уменьшение потребления природного газа и угля энергетических марок, которыми Украина не способна сама себя обеспечить, является залогом энергетической независимости.

Вот только для того, чтобы люди начали экономить, необходимо установить адекватные социальные нормы потребления и иметь возможность мониторинга потребления.

«Сегодня социальные нормы потребления не соответствуют действительности. Чтобы их пересмотреть, нужно собрать информацию относительно того, каков реально объем потребления», - отмечает глава проектного офиса реформ Министерства финансов Яна Бугримова.

И здесь государство спотыкается о первый порог на пути монетизации субсидий – отсутствие счетчиков.

Дело в том, что в Украине лишь 61% многоквартирных домов оснащены счетчиками учета тепла. Там же, где учет не ведется, сумма к оплате высчитывается по методике, которая опирается на показатели среднемесячной температуры и количество дней отопительного периода. Именно из-за этой методики многие украинцы очень удивились огромным суммам в платежках за октябрь.

В конце ноября Кабмин внес в нее изменения, и теперь в городах, где счетчиками оборудовано более 50% домов, норматив потребления будет рассчитываться, исходя из данных таких домов. Но что делать, например, жителям Тернополя, где всего 1% домов оборудован такими приборами?

Можно, конечно, попытаться считать по счетчикам, которые стоят на выходах теплопоставляющих предприятий, но далеко не все они также имеют счетчики. И тогда потери тепла при транспортировке ложатся на плечи потребителей, а не поставщиков.

Установка счетчиков возлагается на предприятия теплокоммунэнерго, как на поставщиков услуг, однако счета большинства из них заблокированы из-за задолженности перед «Нафтогазом». А те из них, которые имеют средства, стараются всячески затянуть процесс установки приборов учета.

«Есть колоссальное сопротивление, есть саботаж. Но правительство не будет спокойно наблюдать, как предприятия, предоставляющие услуги, будут обдирать украинцев, выставляя космические счета», - подчеркнул Розенко.

Помочь в этом правительству должны были местные власти, но во многих городах данная проблема просто игнорируется.

Но даже если бы счетчики тепла были установлены во всех многоквартирных домах, экономию можно было бы получить лишь коллективными усилиями жильцов. Ведь нет особого смысла утеплять свою квартиру или устанавливать пластиковые окна, если сэкономленные на расходе тепла средства поделят между собой все жильцы.

Да и утепление отдельных квартир, как выяснилось, больше вредит дому, нежели помогает, поскольку приводит к ускоренному износу стен.

Стало быть, жильцам нужно создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и заниматься комплексной энергомодернизацией здания, что позволит уменьшить суммы в платежках для всех жильцов.

Но все прекрасно понимают, на каком зачаточном уровне находится самоорганизация украинцев. Да и законодательная база, регламентирующая деятельность управителей многоквартирных домов все еще оставляет желать лучшего. Соответствующий законопроект «О жилищно-коммунальных услугах», создающий предпосылки для развития рынка услуг согласно ОСМД, не может дойти до второго чтения в парламенте больше года.

В конце концов, против монетизации льгот выступают в правительстве. Так, вице-премьер Розенко отмечает, что выдача денег населению несет много рисков и будет сложной для потребителей.

«Чтобы оформить монетизированную субсидию, уже просто заявления в управление соцзащиты будет недостаточно, нужно будет открывать счета. Очевидно, что мы столкнемся с большими организационными трудностями, когда мы говорим о 9 млн субсидиантов. С точки зрения упрощения сервиса для потребителей – это будет трудно», - сказал Розенко.

Еще одна проблема монетизации – нецелевое использование средств населением. «Нет никаких гарантий, что, когда человеку придут эти средства, он использует их именно на оплату энергоресурсов. Сегодня есть субсидии в 3,5 тыс. грн, 4 тыс. грн. Для людей, которые получают 1247 грн пенсии, это значительные средства», - пояснил вице-премьер-министр.

Так или иначе, в отопительном сезоне 2016-2017 мы вряд ли дождемся реализации любой из инициатив по монетизации, поскольку время уже упущено. Ведь перед внедрением такой практики необходимо заранее информировать людей, чтобы они имели возможность подготовиться.

Наиболее существенной экономии можно достичь в октябре-ноябре и марте-апреле, когда среднесуточная температура позволяет экономить на отоплении. Ведь нормы потребления устанавливаются одинаковые на весь отопительный сезон.

Что можно сделать уже сегодня

Сегодня реальной является идея монетизации сэкономленной по итогам отопительного периода суммы субсидии. «Для этого есть возможность привлечь ресурсы, и есть время, чтобы это завершить технически до апреля», - отметил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.

В то же время, стоит упомянуть, что в отопительном сезоне 2015-2016 такие предложения уже озвучивались членами правительства. Однако из-за завышенных социальных норм потребления на счетах домохозяйств сформировалась экономия субсидии на более чем 10 млрд грн.

Естественно, правительство отказалось от идеи выдать людям такую сумму, средства была возвращены в бюджет. А домохозяйствам оставили лишь эквивалент 100 кубометров газа или 150 кВт/ч электрической энергии, в зависимости от типа отопления, которые можно использовать в текущем отопительном периоде.

Два года назад на отопление 1 квадратного метра по нормативам выделялось 11 кубических метров газа. Затем показатель снизили до 7 куб м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, прошлой зимой потребление было на уровне 5,3 кубометра на 1 кв. м жилья.

Сейчас в правительстве хотят подождать и разобраться, а будет ли при нынешних нормативах и более холодной зиме достигнута хоть какая-то экономия, которую можно будет монетизировать.

«Мы будем смотреть первые два-три месяца на то, насколько вообще эти остатки на счетах домохозяйств формируются. Я думаю, что конечное решение по монетизации субсидий будет приниматься немного позже, когда мы увидим картину отопительного сезона 2016-2017», - сказал Розенко, добавив, что правительство отрабатывает сам механизм и сможет его быстро внедрить при необходимости.

Однако остается открытым вопрос, поверит ли население в то, что государство вернет все сэкономленные средства, а не просто в очередной раз пересмотрит нормативы и вернет излишки в бюджет.

Для решения этой проблемы в НКРЭКУ предложили выписать план постепенного снижения социальных норм потребления на три года вперед, чтобы люди могли реально видеть, что их ждет, и планировать свои затраты на энергоэффективные мероприятия.

Кроме монетизации сэкономленной субсидии, необходимо перейти на денежный расчет государства с поставщиками услуг. Пока не исчезнут задержки в покрытии субсидий из госбюджета, положение теплокоммунэнерго будет только усугубляться, а их долги перед «Нафтогазом» расти.

Также нужно продолжать давление государства на поставщиков услуг и местные власти с тем, чтобы счетчики учета тепла и газа были установлены во всех без исключения домах.

Когда мы получим страну, в которой можно будет четко определить потребляемые населением коммунальные услуги и установить адекватные социальные нормы потребления, то тогда придет время говорить о том, чтобы выдать людям субсидии на руки и стимулировать к их экономии.

Но для этого нужно не только оборудовать счетчиками каждый дом и квартиру, а и создать нормальные условия для объединения людей в ОСМД и обеспечить возможность развития рынка профессиональных управителей.

Не лишним будет проведение разъяснительной кампании, чтобы дать населению понять - экономия и энергомодернизация выгодны в первую очередь им самим.

Кстати, сэкономленные средства логичнее всего направлять именно на энергоэффективные мероприятия. Только делать это нужно не насильно, как это предлагают некоторые чиновники, перечисляя деньги на счета домохозяйств, а разрешая использовать их только на утепление или замену котлов.

Необходимо привлекать бюджетные средства и кредиты доноров, чтобы сделать более масштабной программу «теплых» кредитов, на которую нужно направить куда как больше заявленных на 2017 год 400 млн грн.

Государство должно помогать людям снижать потребление ресурсов, а не только заставлять это делать. Чтобы не было как сегодня, когда желающие воспользоваться помощью государства на утепление дома или замену окон слышат в ответ - «выделенные на наш город средства закончились два месяца назад» или «у нас приказ оформлять не более четырех кредитов в день, а вы сегодня двадцатый».

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)