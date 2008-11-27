Киевсовет не снизил стоимость проезда

Киевский городской совет не поддержал проект решения, внесенный фракцией БЮТ, о снижении тарифов на проезд в пассажирском транспорте до 1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект решения проголосовали 58 из 61 присутствующего в зале депутата Киевсовета. За этот проект свои голоса отдали: БЮТ – 31 депутат, Блок Кличко – 14, Блок Литвина – 11 и Блок Катеринчука – 2 депутата.

Депутаты от Блока Черновецкого, ГАК, Партии регионов и внефракционные не принимали участие в голосовании.

В повестку дня заседания сессии проект БЮТ был внесен с голоса, и его внесение поддержали 62 из 116 депутатов Киевсовета, присутствующих в зале (БЮТ – 32, Блок Кличко – 14, ГАК – 2, внефракционные – 1, Блок Литвина – 11, Блок Катеринчука – 2). Партия регионов и Блок Черновецкого не принимали участие в голосовании.

Этот проект предусматривал поручить КГГА отменить распоряжение от 30 октября 2008 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения», а также ограничить предельный уровень тарифов на перевозку не более 1 грн.

Также с голоса был внесен для рассмотрения депутатами другой проект решения, который также касался тарифной политики на перевозку пассажиров. Этот проект «О дополнительной социальной защите отдельных слоев населения города Киева» был подготовлен постоянной комиссией Киевсовета по вопросам социальной защиты. Его внесение инициировала фракция Блока Черновецкого.

Согласно этому документу, количество киевлян, которые будут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, увеличивается с 550 тыс. до 700 тыс. человек. В частности, впервые будет предоставляться право бесплатного проезда в метро всем без исключения киевским пенсионерам. Внесение этого проекта решения в повестку дня поддержали 92 из 119 депутатов Киевсовета.

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ внес этот проект решения первым на голосование, и он был поддержан 98 из 119 депутатов.

Обсуждение этих двух проектов решений длилось два часа.